Rapina una donna, viene bloccato ed arrestato

PRATO – Ha rapinato una donna e ha provato a fuggire, ma è stato bloccato. Un 28enne di origini ghanesi è stato arrestato a Prato dopo un furto ai danni di una donna di origini cinesi. L’uomo era insieme a due complici: hanno scelto la vittima, l’hanno seguita da via Valentini a via Torelli, l’hanno immobilizzata e le hanno portato via la borsa.

La vittima ha riportato lievi ferite alle mani. Sono intervenuti i carabinieri che hanno rintracciato solo uno dei tre ladri. Il 28enne ha provato a disfarsi della refurtiva buttandola sotto un’auto ma i militari lo hanno preso e portato in carcere. La borsa è stata restituita.