Loredana Bertè in concerto al Verdi di Firenze

«Sono felice di tornare finalmente in teatro col mio nuovo tour Manifesto, nonostante tutte le incertezze che ancora viviamo. In scaletta ci saranno sia i vecchi successi che i brani tratti dal nuovo album. Nuovi video e anche una new entry nella band! Ci vediamo a teatro e mi raccomando: indossate la mascherina!».

Loredana Bertè è pronta a mettere in scena, a cantare e a portare sul palco il mondo di oggi, senza filtri ed esitazioni. E Firenze è pronta a riabbracciare ed applaudire un’artista con cui ha, da sempre, ha un rapporto particolare. Appuntamento giovedì 12 maggio al Teatro Verdi di Firenze.

I biglietti (posti numerati da 24,15 a 80,50 euro euro, compresi diritti di prevendita) sono disponibili sul sito bitconcerti.it, ticketone.it e nei punti Box Office Toscana (boxofficetoscana.it). Si recupera il concerto del 16 marzo scorso, posticipato per casi di Covid nello staff dell’artista. Restano validi i biglietti già acquistati.

Quello di Loredana Bertè è un concerto tutto da vivere, raccontare e, certamente, non si dimentica. Il suo repertorio è quello di un’artista che nella musica e nel costume ha sempre anticipato mode e tendenze. Loredana è semplicemente Loredana, unica e iconica, con quella voglia di collaborare con i giovani, con le sue battaglie nei confronti di chi attacca chi è diverso, tutto cantato sul palco, intimizzato ed amplificato dalla magica atmosfera che solo il teatro può dare.

Loredana Bertè: Manifesto Tour Teatrale 2022 – Giovedì 12 maggio 2022, ore 20:45 – Teatro Verdi, via Ghibellina 99, Firenze – Info tel. 055667566 – 055212320 – www.teatroverdionline.it