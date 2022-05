L’Ariete chiude l’andata in prima posizione

PRATO – La sconfitta contro il Primaq non impedisce alla squadra di Berti di chiudere le prime tre gare del girone D dei play off al primo posto. Con le fiorentine la sconfitta è giunta al termine di una sfida combattuta e che l’Ariete ha perso dopo aver avuto la forza di rimontare lo 0-2 iniziale.

Primo parziale equilibrato fino all’11-11. Prato, sotto 11-13, recuperava e sorpassava sul 17-14 ma sul 19-19 subiva un buon turno di servizio di Buoninsegni che portava le sue sul 19-23. Chiusura a 21.

Nel secondo Ariete sopra (8-4) ma poi a subire il ritorno ospite (11-11). Firenze ben messa in campo ed in difesa. Prato troppo incerta in ricezione. Ospiti a salire sul 15-21. Berti intanto aveva cambiato molte delle sue (entrate Nuti, Zine) alternando nel ruolo di libero Giacomelli e Chechi. Chiusura ancora a 21.

La riscossa pratese partiva nel terzo set. Ospiti avanti 10-16, Ariete a recuperare (17-18). Stessa cosa successivamente (da 19-22 a 22-22). Finale che premiava Prato ai vantaggi. Ariete che recuperava entusiasmo e fiducia e che anche nel quarto riusciva a tenere alto il suo livello di gioco. La chiusura a 22 rinviava tutto al quinto dove, però, l’Ariete pagava lo sforzo fatto e Primaq chiudeva a 7.

Ariete PVP – Primaq 2-3 (21-25, 21-25, 26-24, 25-22, 7-15) – Ariete PVP: Bencini, Chechi, Di Biase, Giacomelli E., Giacomelli M., Giorgetti, Magnolfi, Marini, Nuti, Orlandi, Palandri, Salerno, Zine. All. Berti – Primaq: Aterini, Bandini, Buoninsegni, Chiarini, Focardi, Guerrini, Innocenti, Magnanensi, Magni, Mozzato, Parrini, Rontini, Scialpi. All. Morettini – Arbitro: Calvaruso.