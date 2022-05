In & Out, Andrea Gnocchi alla Chiesa di S.M. della Spina a Pisa

PISA – All’interno dei locali della chiesa di Santa Maria della Spina di Pisa troviamo le magnifiche opere dell’artista Andrea Gnocchi. La mostra dal titolo In & Out, a cura di Riccardo Ferrucci, si articola attraverso quattro grandi dipinti raffiguranti altrettante vedute del museo del Louvre, e accanto a queste alcuni disegni di dimensioni più ridotte: inchiostri in bianco e nero su tavola, dove vengono rappresentate le opere e le sale famose del museo.

La mostra, organizzata da Casa d’Arte San Lorenzo, in collaborazione con il C.R.A. (Centro Raccolta Arte) e il supporto di FuoriLuogo, può vantare il patrocino della Regione Toscana e del Comune di Pisa. Inaugurazione sabato 7 maggio 2022 alle ore 17:00, presso la chiesa di Santa Maria della Spina, Lungarno Gambacorti, Pisa, e sarà aperta fino a domenica 22 maggio 2022 con orario di apertura dal giovedì alla domenica dalle 15:00 alle 19:00.