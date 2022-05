Il Volley Prato vola in semifinale

PRATO – Prova di carattere dei ragazzini di Barbieri che, con tanti acciaccati, sono riusciti a spuntarla sul terreno dell’UPC Camaiore. Una vittoria che sommata alla sconfitta per 3-1 di Sesto a Livorno porta Prato in semifinale in virtù del vantaggio nello scontro diretto proprio con Sesto. Insomma, un risultato straordinario per un gruppo partito per salvarsi. La gara.

Prato che iniziava con la diagonale giovane composta da Mendolicchio e Matteini per le non perfette condizioni di Pontillo e Santelli. Primo set con la più esperta formazione di casa che saliva sul 9-4. Prato non mollava (17-15) ma poi cedeva a 20. Nel secondo ancora Camaiore a partire meglio (5-2) ma la squadra di Barbieri recuperava (9-9) e Cravedi andava al tempo.

Alla ripresa equilibrio assoluto (11-11 e 17-17). Tanti errori da ambo le parti, soprattutto al servizio. La prima a tentare l’allungo era ancora Camaiore (21-19) e Barbieri fermava il gioco. Prato tornava in parità e poi sorpassava con Cecchin (21-22). Tempo Cravedi.

Al ritorno in campo squadre sul 23-23. Cecchin a conquistare il set point. Chiusura di Maletaj. Nel terzo. Volley Prato che partiva deciso (1-5) subiva il recupero UPC ma poi riallungava (7-11). Tempo Cravedi. Alla ripresa ancora ragazzi di Barbieri ad allungare (8-13) ma poi ad incepparsi sul servizio di Bertini (11-13).

Punteggio ad elastico con Prato che allungava e veniva poi recuperato dai padroni di casa (11-15, 13-15, 13-17). Sul 17-18 tempo Barbieri. Alla ripresa nuova parità (18-18 e 20-20). Break Camaiore con attacco mani e fuori e tre errori pratesi (24-20). Dentro Pontillo ma chiusura Camaiore. Nel quarto equilibrio (6-6) e sul più due Camaiore dentro Pontillo.

Equilibrio ristabilito (10-10 e 13-13). Break Prato con attacco Cecchin e servizio Matteini (13-15). Tempo UPC. Alla ripresa ancora Matteini (13-16). Camaiore che recuperava (15-16) e Prato che riallungava (15-18). Ace Maletaj per il 16-20. Prato a muro con Anatrini per il 22. Ancora Anatrini per il 17-24.

Chiusura ancora a muro. Nel quinto partenza forte di Camaiore (3-1) ma reazione immediata di Prato con Cecchin che andava a segno per il 3-6. Tempo Cravedi. Alla ripresa Prato al cambio campo sul più quattro (4-8). Ace fortunato di Matteini. Cecchin per il 4-10 ancora tempo UPC. Doppio ace Cecchin per il 5-13. Chiusura a 6.

UPC Camaiore – Volley Prato 2-3 (25-20, 23-25, 25-22, 17-25, 6-15) – UPC Camaiore: Baldaccini, Bertini, Carabelli, Daddio, Gemignani, Macrì, Montagnani, Paoletti, Raffi, Salvadori, Tosi. All. Cravedi – Volley Prato: Anatrini, Cecchin, Civinini, De Giorgi, Disconzi, Maletaj, Massi, Matteini, Mazzinghi, Mendolicchio, Nincheri, Pontillo, Santelli, Trancucci. All. Barbieri – Arbitri: Gronchi e Rafaniello – Classifica: Tomei 6; Volley Prato 4; Sestese 4; UPC 1.