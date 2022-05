Hockey Pistoia, vittoria su Brescia ed ancora in testa in A2

PISTOIA – L’Hockey Pistoia tiene il passo verso la serie A, ma non inganni il risultato perchè il Cuscube Brescia, come ci si aspettava, ha mantenuto il suo carattere di squadra ostica e difficile da superare.

I lombardi arrivano all’ Hockey Stadium di Montagnana per giocarsi a viso aperto la gara non avendo nessuna pressione per la loro tranquilla posizione di classifica. Infatti nella prima parte della gara gli arancioni sono imbrigliati dal gioco degli ospiti, qualche puntata in avanti ma senza grossi pericoli per Brescia.

Nella ripresa gli arancioni partono più decisi, da un recupero a centrocampo parte il contropiede che permette a Vittori di sbloccare la gara con un tiro dal limite dell’area. Sembra tutto a posto, ma Brescia dopo poco realizza su corner corto il pareggio che può far perdere agli arancioni il treno promozione.

Dalla panchina si predica calma per la costruzione del gioco e con ragione: a pochi minuti dal termine arriva il corner corto che il cecchino Mascia realizza regalando una importantissima vittoria agli arancioni in chiave promozione.

Intanto si comincia a dipanare la matassa: Genova 1980 esce sconfitto dal San Giorgio Padova ed è fuori corsa A1, rimane il Valverde che deve recuperare una gara ma se Pistoia dovesse vincere sabato prossimo con il Grantorto potrebbe non essere più raggiungibile. Sabato prossimo probabilmente ne sapremo di più.