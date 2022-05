Cristiana Morganti al Fabbricone con Another Round For Five

PRATO – Da giovedì 5 a domenica 8 al Teatro Fabbricone va in scena Another Round For Five, quinta creazione di Cristiana Morganti, solista e coreografa residente a Wuppertal e interprete per oltre venti anni del Tanztheater Wuppertal Pina Bausch.

Sulla scena, cinque danzatori di diverse nazionalità e dalle esperienze professionali eterogenee: Justine Lebas, Antonio Montanile, Damiaan Veens, Anna Wehsarg, Ophelia Young. Si muovono in una scena quasi completamente vuota, un luogo non ben definito, forse un club, un circolo esclusivo, un luogo in cui ci si può perdere, lasciarsi andare, osservarsi, ritrovarsi, oppure incontrare altre persone, altre inquietudini, un luogo in cui si consumano rituali, esibizioni televisive, gare, terapie di gruppo, scontri, discussioni e confessioni.

Teatro Fabbricone – Another Round For Five con Cristiana Morganti – Orario: feriali ore 20:45, sabato 19:30, domenica 16:30. Biglietto: € 15.00 posto unicorno numerato. Info: metastasio.it.