Ad ottobre torna BuyFood Toscana 2022

Nei giorni 11 e 12 ottobre torna BuyFood Toscana 2022 e le imprese interessate possono far domanda dal 9 al 29 maggio. La quarta edizione si terrà a Firenze confermando la modalità organizzativa degli incontri business to business tra 60 imprese, che presenteranno esclusivamente prodotti ottenuti in Toscana, e buyers internazionali e nazionali selezionati tra i mercati target di comprovato interesse.

L’evento è basato esclusivamente sul modello B2B, al fine di massimizzare l’efficacia degli incontri tra imprese e buyers, incontri che si svolgeranno in base ad appuntamenti calendarizzati sulla base della maggior preferenza espressa tra le parti in fase preventiva, su piattaforma digitale dedicata, per il cui uso verrà organizzato un seminario informativo riservato alle imprese ammesse, nei giorni precedenti il B2B.

Sono ammessi esclusivamente prodotti agroalimentari, escluso vino, birre e alcolici, che siano riferibili ai seguenti sistemi di qualità certificati come Dop/Igp, Agriqualità, Biologici, o etichettati con il marchio Prodotto di Montagna o compresi nell’Elenco dee Prodotti Agroalimentari Tradizionali della Toscana.