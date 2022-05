A Ferragosto apre la terrazza panoramica del Pretorio

PRATO – Scorci suggestivi di Prato e del suo centro storico si potranno ammirare nella sera del 15 agosto dalla terrazza panoramica di Palazzo Pretorio, che diventerà fruibile ai pratesi e ai turisti per la prima volta nella storia dell’imponente edificio medievale che ospita le collezioni del Museo Civico.

In occasione della Festa di mezz’estate organizzata dal Comune che vedrà il tradizionale taglio del cocomero quest’anno in piazza delle Carceri, il Museo rimarrà aperto nell’intera giornata osservando il consueto orario (dalle 10:30 alle 18:30) a ingresso gratuito, per poi chiudere e riaprire le sue porte al calar del sole: dalle 21 alle 23 (ultimo ingresso alle 22:40).

Sarà possibile visitare, sempre a ingresso gratuito, la mostra Il corpo e l’anima (non la collezione permanente) e accedere alla terrazza del Pretorio sotto la guida di un operatore museale che accompagnerà via via i gruppi che si formeranno fino a un massimo di venti persone.

Il Belvedere sarà aperto in anteprima il 15 agosto, verrà inaugurato il 4 settembre alle 19 e poi sarà aperto al pubblico a cadenza settimanale. La sosta panoramica durerà dieci minuti: per le sue caratteristiche strutturali, la terrazza non sarà accessibile a carrozzine, passeggini e persone con problemi di deambulazione. In caso di maltempo a Ferragosto, non sarà consentito l’accesso alla terrazza ma solo alla mostra e al museo dalle 21 alle 23.