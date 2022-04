XX Fiera di Primavera, il mercato intorno al Franchi

Domenica 24 aprile gli oltre trecento banchi della Fiera di Primavera tornano ad animare l’area attorno allo Stadio Artemio Franchi per la ventesima edizione della manifestazione. L’evento, organizzato dagli ambulanti di Fiva-Confcommercio Firenze, interesserà come da tradizione viale Maratona, viale Fanti e viale Paoli. Gli stand saranno aperti con orario continuato dalle 9 alle 19.

Una giornata intera per dedicarsi allo shopping all’aria aperta approfittando delle tante occasioni che i commercianti hanno già in serbo per questa edizione così importante della manifestazione. Nell’allegra confusione del mercato non mancheranno i prodotti più tradizionali del mercato, come l’abbigliamento e gli accessori per uomo, donna e bambino, gli articoli da regalo e per la casa, profumi e cosmetici, fiori freschi, animali vivi e tutto quanto occorre per prendersene cura, ma anche stand con abbigliamento e accessori dedicati agli amanti delle due ruote, pietre dure, artigianato, palloncini e zucchero filato.

Tra i banchi gastronomici tante le specialità da gustare per strada o da portare via. Dagli immancabili brigidini alle specialità di rosticceria e poi panini farciti, porchetta, lampredotto, frutta secca e dolciumi. Novità di quest’anno, per la gioia dei bambini, l’animazione del Circo Libre. Durante la giornata l’artista Marco Burla intratterrà grandi e piccini con spettacoli itineranti lungo le strade del mercato.