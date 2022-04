Volley Prato, ultima di campionato con derby

PRATO – Si gioca questo sabato (ore 18:00, Palazzetto del Keynes, arbitri Fiori e Tizzanini) ed avversari sono i giovani Lupi di Santa Croce. Gara che dal punto di vista della classifica non lascia spazio a brividi per la squadra di Novelli. Prato ha da tempo blindato il suo quarto posto e sta giocando queste ultime sfide quasi come una passerella celebrativa di un torneo fantastico.

Diverso il discorso per Santa Croce invece. La vittoria della settimana scorsa contro Orte ha blindato la nona piazza. Per evitare i play out la squadra toscana deve però mantenere almeno tre punti di vantaggio sulla formazione laziale che nell’ultimo turno ospita il Rossi Ascensori Foligno.

Al di là delle alchimie di classifica, la gara vedrà Prato opposta ad una formazione giovane, ricca di talento e di cui fa parte il giovane pratese Menchetti. L’attaccante di punta dei lupacchiotti è però Storari.

Volley Prato: Alpini M., Alpini l., Bruni, Gioele Corti, Giona Corti, Civinini, Conti, Pini, Catalano, Menchetti, Mazzinghi, Bandinelli. All. Novelli.