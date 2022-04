TIPO ritorna a Montemurlo e fa tappa in due aziende green

MONTEMURLO (Prato) – TIPO (Turismo Industriale Prato) sabato 30 aprile fa di nuovo tappa nel distretto industriale green di Montemurlo e porta i visitatori alla scoperta di due delle maggiori aziende, che hanno fatto dell’economia circolare una filosofia produttiva all’insegna del rispetto dell’ambiente e della sostenibilità.

Il tour sarà dedicato alla materia prima per antonomasia del pratese: i cenci. Il primo appuntamento della giornata da mettere in agenda è alle ore 10 alla Com.i.stra (via Scarpettini 326), azienda leader nel riuso attivo degli scarti tessili. Gli stracci provenienti dal tutto il mondo acquistano nuova vita attraverso le mani e le lavorazioni esperte dei cenciaioli della ditta Rantex, fino a divenire tessuto prezioso nelle collezioni dei lanifici come Manteco Compagnia Tessile, che esporta l’eccellenza del made in Prato sulle passerelle dei più importanti brand della moda internazionale e che ospiterà lo spettacolo del sabato sera.

Alle ore 20:30 il tour si sposta proprio alla Manteco (via della Viaccia 19), dove nell’auditorium dell’azienda si esibirà Riccardo Sinigallia, musicista, compositore e produttore musicale. L’approccio circolare alla gestione delle risorse è da sempre un elemento che caratterizza le aziende pratesi. La fortuna industriale di Prato, fin dalla fine dell’Ottocento, si deve proprio alla nascita, della filiera della lana rigenerata, la famosa lana meccanica, con cui si produce il tessuto cardato, il prodotto che ha fatto la storia della città-laniera.

Ma come si trasformano i cenci in materia prima da riutilizzare? «L’itinerario di Tipo a Montemurlo del prossimo sabato offre la possibilità di una visita ad un vero e proprio hub del riciclo tessile,sia in ottica di economia circolare, che di riduzione dell’impatto ambientale nelle lavorazioni – spiega l’assessore alla cultura e promozione del territorio, Giuseppe Forastiero -. A Montemurlo i visitatori faranno un viaggio tra tradizione e innovazione nel cuore dell’economia circolare per una nuova visione della moda e della sostenibilità. Un tassello fondamentale della filiera tessile che merita di essere conosciuto da vicino».

Per partecipare alla visita alla Com.i.stra si possono acquistare i biglietti su coopculture.it o chiamare il numero telefonico 05741837855. Per il concerto alla Manteco i biglietti sono in vendita su Ticketone.