Shopping con carte di credito rubate: tre denunce

PRATO – Al termine di un’attività d’indagine i Carabinieri della Stazione di Jolo, con l’accusa di ricettazione ed indebito utilizzo di carte di credito, hanno identificato e deferito alla Procura della Repubblica tre cittadini marocchini (rispettivamente classe 1976, 1979 e 1999), due dei quali irregolari sul territorio nazionale e pregiudicati.

Dalle indagini, infatti, sono state acquisite fonti di prova che accreditano a loro carico tutti una serie di acquisti effettuati su Prato utilizzando carte di credito provento di furti su autovettura avvenuti a fine marzo, uno in particolare commesso in via Roma.

Determinanti per accreditare le loro responsabilità è stata l’analisi dei video estrapolati dai circuiti di sorveglianza cittadina. Gli acquisti preferiti ? Tabacchi e carburante.