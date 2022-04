Riabilitazione: potenziati i Centri di Pistoia e San Marcello-Piteglio

PISTOIA – I Centri di Riabilitazione di Pistoia (in Valdibrana) e della Montagna pistoiese, (presso il Piot- presidio integrato ospedale-territorio di S. Marcello Pistoiese-Piteglio) hanno ricevuto nuovi materiali e strumenti necessari al recupero funzionale dei pazienti in carico, grazie alla Ditta Autodemolizioni Leporatti di Lamporecchio che ha effettuato una donazione di 20mila euro.

La nuova strumentazione, il materiale ed i vari presidi terapeutici sono già in uso da parte dei fisioterapisti, dei logopedisti e del personale che opera nei due Centri. Le nuove attrezzatture permettono di potenziare l’efficacia dei trattamenti riabilitativi. In particolare, la donazione ha consentito l’acquisizione di ben otto lettini da trattamento neuro-motorio ed apparecchiature per la riabilitazione di patologie muscolo-scheletriche, sia in fase post-traumatica che post-chirurgica.