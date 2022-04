Rave di Pasqua nel senese

MURLO (Siena) – Circa 1.500 le persone che hanno preso parte ad un rave organizzato per il ponte di Pasqua e Pasquetta nella campagna senese. Le forze dell’ordine hanno organizzato cinque posti di blocco ed identificato centinaia di persone, alcune sono state denunciate per possesso di stupefacenti. Furgoni e camper hanno iniziato a lasciare l’area inel pomeriggio di Pasquetta. Non sono state segnalate criticità o problemi alla circolazione sulla Siena-Grosseto.

La festa non autorizzata è stata segnalata venerdì sera all’interno di un’area boschiva isolata in località Fontazzi di Murlo, nel senese. L’allarme sarebbe partito da una pattuglia dei carabinieri di Montalcino che ha incrociato per strada un sospetto numero di furgoni e camper. Una settimana fa un altro rave party era stato organizzato nel Comune di Cinigiano, sull’Amiata. La festa era stata interrotta sul nascere.