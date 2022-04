Politeama Pratese: Omaggio al tango nel segno di Astor Piazzolla

PRATO – Fianchi che si sfiorano, gambe che s’incrociano, piedi che si muovono all’unisono. Luci, suoni e danza: tutta la seduzione del tango approda al Teatro Politeama Pratese per una serata che vuole rendere omaggio al maestro argentino Astor Piazzolla, a un secolo dalla sua nascita.

Previsto inizialmente a novembre e poi rimandato a causa del Covid, quello che proporrà martedì 26 aprile (alle 21) il coreografo e regista Luciano Padovani con la sua compagnia Naturalis Labor è uno spettacolo dove la danza e il tango si fondono in un linguaggio unico, per raccontare il padre del Nuevo tango e la sua musica.

Nel programmare questo coinvolgente spettacolo, la direzione del Politeama ha pensato in particolare ai tanti appassionati di tango e alle numerose scuole di danza che operano sul territorio toscano. La danza, infatti, rappresenta una novità nella programmazione del Politeama in un’ottica di interdisciplinarietà e contaminazione di generi artistici diversi.

Astor Piazzolla è uno dei più famosi compositori del ‘900, un argentino di origine italiana (la madre proveniva da un paesino della Garfagnana). Fu a lungo osteggiato perché la sua musica si allontanava molto dal modello classico del tango argentino giocando sulla contaminazione con il jazz e la musica elettronica, con l’utilizzo di molti strumenti insieme al tradizionale bandoneon.

Per questi motivi Piazzolla fu chiamato il rivoluzionario del tango e anche l’inventore del Nuevo tango. La sua musica, che richiede danzatori particolarmente virtuosi, è stata la colonna sonora di molte pellicole, da Frantic a La La Land

Lo spettacolo si svolgerà nel rispetto delle norme anti-Covid con obbligo del Green Pass rafforzato all’ingresso e mascherina di tipo Ffp2, come previsto dalle disposizioni governative. Il costo del biglietto è di 30 euro in platea, 20 in galleria; riduzioni previste per gli spettatori under 25 in galleria (15 euro), 10 per cento di sconto per i soci Unicoop Firenze. Promozione speciale per le allieve e gli allievi delle scuole di danza con biglietto ridotto in platea a 15 euro.

Martedì 26 aprile, ore 21 – Politeama Pratese, Via G. Garibaldi 33, 59100 Prato – Piazzolla Tango, ideazione, coreografie e regia di Luciano Padovani di e con Juan Manuel Acosta, Loredana De Brasi, Jessica D’Angelo, Samuele Fragiacomo, Roland Kapidani, Roberta Morselli, Elisa Mucchi, Mirko Paparusso. Produzione Naturalis Labor. Biglietti in vendita attraverso il circuito Ticketone o Boxoffice oppure direttamente in biglietteria aperta da martedì a sabato dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 16 alle 19. Informazioni: politeamapratese.it