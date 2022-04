Orcia Wine Festival, ritorna la grande festa

SAN QUIRICO D’ORCIA (Siena) – Tre giorni dedicati alle migliori produzioni enologiche della Val d’Orcia. Yre giorni dedicati ai produttori ma anche ai winelover, alla cultura del vino, con momenti di approfondimento, degustazioni e masterclass, cucina, musica e spettacolo.

Ritorna, da sabato 23 a lunedì 25 aprile (con martedì 26 aprile riservato agli operatori), l’Orcia Wine Festival mostra mercato dei produttori di vino Orcia, organizzata dal Comune di San Quirico d’Orcia e Consorzio del Vino Orcia in collaborazione con Onav Siena, giunta alla XI edizione.

Tre giorni di eventi nel segno dei vini Orcia in una location unica, come il centro storico di San Quirico d’Orcia e le sale affrescate di Palazzo Chigi, ma anche nel paesaggio più bello del mondo, quello del Val d’Orcia, dove operano le cantine e le aziende vitivinicole.

«L’Orcia Wine Festival – sottolinea il sindaco di San Quirico d’Orcia – rappresenta un momento di promozione molto importante per le aziende vitivinicole dell’intero territorio della Val d’Orcia. Il vino di qualità, insieme alle altre eccellenze agroalimentari, rappresentano con il paesaggio e con le nostre bellezze storiche ed architettoniche, un richiamo turistico molto forte in grado di creare un valore aggiunto economico e sociale di primo piano».

«Questo evento – aggiunge il vicesindaco e assessore a turismo ed attività produttive – si conferma un grande contenitore di eccellenze, su tutte le produzioni enologiche, che anche grazie ad Orcia Wine Festival sono cresciute in termini di qualità e di visibilità. In questa edizione, dopo due anni di assenza, ripartiamo con un programma dedicato agli amanti dei nostri vini, ai cittadini ed ai turisti, con tanti momenti da non perdere».