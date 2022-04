Mazzetti (FI): Gli artigiani sono nerbo sistema produttivo italiano

È fondamentale il confronto con le professionalità artigiane e le PMI, nerbo di tutto il nostro sistema produttivo – afferma Erica Mazzetti, Deputatotivoli, di Forza Italia, alla XXXII edizione dell’Assemblea degli Artigiani Italiani a Tivoli -. Se penso al sistema produttivo della mia Toscana, vedo quale e quanto sia stato il contributo al manifatturiero e ai vari distretti da parte degli artigiani, con la loro sapienza, manualità e ingegno».

Un motivo in più – aggiunge Mazzetti – per tutelare questo prezioso mosaico di artigiani e microimprese, oggi minacciato da una crisi senza precedenti. In qualità di membro dell’VIII Commissione e di relatrice della legge delega del codice appalti, mi confronterò sul ruolo delle PMI nell’attuazione del grande piano di rinnovamento del Paese, il PNRR. Ringrazio per l’invito e per l’attenzione al mio lavoro incentrato nel confronto. Sono lieta di portare il mio contributo. Da parte mia ci sarà sempre ascolto, impegno, propositività e concretezza», conclude Mazzetti.