Livorno vince al Keynes contro il Volley Prato

PRATO – Prima dei play off a senso unico con il giovane Volley Prato che poco ha potuto contro una Tomei candidata a passare di categoria. Per la formazione Under 19 pratese comunque un buonissimo test contro una squadra navigata e che vanta elementi con grande esperienza in categoria.

Prato con Pontillo e Santelli in diagonale, Anatrini e Maletaj al centro, Cecchin e Nincheri di banda e Massi libero. Inizio deciso di Livorno che provava subito a mettere sotto Prato anche psicologicamente (1-5). Tempo Barbieri. Ospiti sul 2-8. Prato che si sbloccava con un bel muro e che tornava vicino con Cecchin e Nincheri (6-9).

Ospiti con tante soluzioni offensive e Volley Prato che ad ogni piccolo errore veniva punito. Nincheri trovava il 9-12 ma poi Livorno allungava di forza (12-19). Ancora tempo Barbieri. A ricezione facile Tomei che faceva valere l’esuberanza fisica dei suoi centrali (13-22). Chiusura ospite.

Nel secondo parziale ancora Tomei a partire decisa (3-7). Dentro Trancucci. Prato a tenersi in scia (5-8 e 8-11) ma ospiti che a metà parziale piazzavano il break (12-18). Tempo Barbieri. Al ritorno in campo Tomei ad allargare il solco (13-20). Chiusura labronica a 18. Medesimo canovaccio nel terzo parziale. Livorno avanti (0-3 e 3-7). Prato a provarci ma ormai senza troppa convinzione. Resistenza pratese che finiva sul 6-9. Livorno volava via (8-18) e poi chiudeva a 17.

Volley Prato – Mv Bacci Tolomei Livprno 0-3 (16-25, 18-25, 17-25). Volley Prato: Anatrini, Cecchin, De Giorgi, Disconzi, Maletaj, Maranghi, Massi, Mazzinghi, Nincheri, Pontillo, Sottani, Santelli, Trancucci, Torri. All. Barbieri. MV Bacci Tomei Livorno: Baracchino, Brondi, Croatti, Facchini, Galoppini, Golino, Grassini, Imbriolo, Langella, Lupo, Macchia, Puccinelli, Wiegand. All. Piccinetti. Arbitri: Velli e Sabatini.