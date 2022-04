L’Ariete chiude sfidando Montespertoli

PRATO – La vittoria con Buggiano è già storia. L’ultima di campionato vede arrivare a San Paolo la Corbinelli allenata da Cantini e per l’Ariete è l’occasione di far festa e di salutare il proprio pubblico dopo un torneo condotto ad altissimi livelli. Montespertoli chiude il suo campionato al terzo posto, ormai inattaccabile, Prato, potenzialmente, ha invece ancora l’opportunità di scalare una posizione in graduatoria.

Aldilà di questo, rimane la realtà di una gara affascinante tra due grandi protagoniste del torneo e che potranno sfidarsi senza pressioni e con il solo obiettivo di divertirsi, divertire e celebrare una stagione positiva. Squadra di qualità la Corbinelli, allenata da un ottimo coach come Luigi Cantini, che in passato ha mostrato le sue qualità anche a Prato ed Empoli, e guidata in campo da un attaccante esperto come Mazzini. Ottime in attacco anche Mezzedimi e Casini e brava in seconda linea Castellani.

Serie B2 Femminile Girone I – Ariete PVP Pallavolo Prato – Corbinelli Montespertoli (ore 18:00, Palazzetto di San Paolo, arbitri Tronfi e Gemma). Ariete PVP Pallavolo Prato: Gemma, Giacomelli M., Giacomelli E., Nuti, Cecchi, Nesi, Pistocchi, Gianni, Fanelli, Sestini, Rosellini. All. Nuti-Panti.