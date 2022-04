In Versilia torna la Coppa Toscana di auto d’epoca

Oltre 50 equipaggi con auto d’epoca parteciperanno alla ‘Rievocazione della Coppa Toscana’, manifestazione automobilistica che si svolge tra le Versilia e le Apuane con il tema ‘la Versilia degli anni ’60’. L’iniziativa, dopo due anni di stop a causa della pandemia, torna dal 22 al 24 aprile con la sua 25/a edizione.

La manifestazione, si spiega in una nota, ricorda una delle più celebri corse su strada del dopoguerra, la Coppa della Toscana, che attraversava le strade del Granducato negli anni dal 1949 al 1954. Ripresa in anni più recenti, è adesso una manifestazione turistico culturale che il Club auto moto d’epoca toscano ha in calendario da 25 anni e che porta gli equipaggi partecipanti attraverso scenari sempre diversi.

Quest’anno la manifestazione propone un percorso che parte da Forte dei Marmi (Lucca), tocca il lungomare della Versilia, il suo entroterra, le Alpi Apuane, il paese di Colonnata, dove si ottiene grazie a una storica lavorazione il famoso lardo, e porta alle cave dove si estrae il celebre marmo usato anche da Michelangelo.

In programma anche una serata di gala, il 23 aprile, alla ‘Capannina di Franceschi’ con musica, balli, atmosfera anni ’60 e premi speciali a chi parteciperà con abbigliamento e accessori più in tema. I vincitori del concorso di stile anni ’60 e l’equipaggio secondo classificato saranno premiati con i trofei Cassetti e a chi salirà sul gradino più alto del podio, andrà il trofeo Fonderia d’Arte Massimo Del Chiaro, un’opera in bronzo simboleggiante il Marzocco di Pietrasanta.