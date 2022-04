Hockey Pistoia vince in rimonta e rimane in testa al girone di serie A2

PISTOIA – Partita gagliarda all’Hockey Stadium di Montagnana, il San Giorgio mette paura agli arancioni che nel primo quarto di gioco si trova sotto di due reti ma il viaggio all’inferno dura poco perchè un super Emmanuel Baguma autore di una tripletta li riporta su.

I veneti sono scesi in Toscana ben decisi a sfruttare quest’ultima chance per inserirsi nella lotta promozione e iniziano bene: contengono le velleità arancioni e sfruttano le poche occasioni che la difesa pistoiese lascia loro andando a segno con un bel tiro appena dentro l’area ed grazie ad un corner corto ben eseguito.

Pistoia è una squadra solida e non si scompone nel cercare di il goal, le occorre quasi tutto il secondo quarto quando Emmanuel Baguma riduce le distanze sorprendendo la difesa con una deviazione su cross in area. Aver segnato prima del riposo fa bene agli arancioni che nell’intervallo vengono istruiti da coach Treno e ripartono forte nel secondo tempo con un uno due che li porta in vantaggio grazie a Vittori sugli sviluppi di un corner corto e Emmnuel che raccoglie ancora un cross e segna il 3-2 arancione. La gara è ancora aperta e le squadre non si risparmiano ma i padroni di casa pian piano prendono in mano il controllo del match e nel finale trovano la tranquillità ancora con Baguma che infila nel set la rete del 4-2 che vale i tre punti e primato in classifica.

Con la sconfitta di oggi San Giorgio è fuori dai giochi promozione ma niente è ancora deciso perchè l’Hockey Genova 80 e Valverde Catania sono solo a tre punti di distanza e devono recuperare un incontro quindi la matematica dà ancora speranze di raggiungere il tetto della classifica. Un finale di campionato veramente avvincente, non si può sbagliare una gara. Per Pistoia sabato prossimo ancora una partita in casa con il Cuscube Brescia, che pur essendo in posizione tranquilla è sempre una squadra difficile da superare.