Fragola, un… falso frutto

Un falso frutto, cosi potremmo definire la parte carnosa della fragola. In effetti, i frutti veri e propri sono quei semini neri, gli acheni, che sono incorporati nella parte carnosa. Legata alle fiabe, al bosco e a poche settimane primaverili, ora la fragola si può trovare sulle nostre tavole quasi tutto l’anno, per la coltivazione in serra e per l’incrocio di varietà diverse che hanno contribuito a migliorare il gusto rimasto per anni appannaggio delle fragoline di bosco.

All’acquisto occorre verificare che il colore rosso sia uniforme perchè parti bianche e verdi indicano che il prodotto è acerbo. La fragola è ricca di potassio e di vitamina C, ma, purtroppo, ha una discreta proprietà allergizzante, a causa di una proteina che scatena reazioni cutanee e della mucosa orale. Per i golosi e allergici la tecnologia ha prodotto una fragola priva di allergene ma si è perso il colore rosso. D’altronde, non tutto si può avere.