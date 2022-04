EVO3, full evolution

Nuova generazione della EVO3, vettura compatta della casa automobilistica del gruppo DR, disponibile con 1 Motore a Benzina 1500 da 116 cv, 1 Motore GPL 1500 da 109 cv, 1 Motore Elettrico da 116 cv, in allestimento unico.

Gli Esterni – Il City SUV della casa di Macchia di Isernia è una vettura compatta, dal design con linee semplici, moderne e aerodinamiche. Nel frontale spicca il grande logo EVO e la grande calandra in tina carrozzeria che dona eleganza al muso della 3. Il posteriore, moderno e dalle forme arrotondate, presenta un ampio lunotto vetrato e grandi gruppi ottici orizzontali affusolati che danno sportività e dinamicità.

Gli Interni – Internamente la EVO3 presenta un’abitacolo sportivo, ricco di dotazioni. I sedili in ecopelle con cuciture rosse danno grinta, mentre sulla plancia spicca lo schermo touchscreen a colori da 9 pollici del sistema di intrattenimento. Ottimo è anche il chiaro quadro strumenti, con tutti i comandi e le spie ben visibili e di immediata comprensione.

Il Test Drive – La EVO3 provata è stata la 1500 GPL da 19.340 €. Con la 3, Evo del Gruppo DR, vuole entrare nel segmento di auto compatte a metà fra le compatte da città e i piccoli SUV. Bella nella linea esterna e davvero completa negli interni e negli accessori (DR ed EVO hanno auto full optional a cui si può aggiungere davvero poco), la 3 è molto maneggevole ed agile sia in città che su percorsi extracittadini. Ottimo è lo sterzo e il cambio fluido, dall’impugnatura salda e dagli innesti rapidi e precisi. Il motore che pulsa sotto il cofano è l’unico motore termico disponibile, un brillante 1500 che nella versione a GPL eroga 109 cv. Questo propulsore è silenzioso e potente, dà spunto e grinta alla 3, e grazie all’alimentazione a GPL, i costi di gestione sono contenuti.

Il Listino Prezzi – Per la 1500 a Benzina occorrono 15.900 €, per la 1500 a GPL si spendono 16.900 €, per la Elettrica servono 36.600 €.