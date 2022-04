Aromitalia-Basso Bikes, trasferta al Trofeo Rosa Green Bike

VAIANO – Una nuova trasferta sulle strade del Veneto attende il team Aromitalia-Basso Bikes-Vaiano, che nel pomeriggio di domenica 1° maggio sfiderà le avversarie al Trofeo Rosa Green Bike, manifestazione curata dalla regia organizzativa dell’Asd Green Bike a Sant’Urbano, in provincia di Padova.

La gara riservata alle atlete della categoria elite, lunga 99 chilometri suddivisi su 9 giri di un circuito quasi completamente pianeggiante, prenderà il via alle ore 14:30. Il ritrovo è fissato presso il Polo Scolastico di via Ca’ Nove 7, a Sant’Urbano (PD), mentre partenze ed arrivi sono collocati in via Europa.

Le partecipanti del Aromaitalia-Basso Bike-Vaiano al Trofeo Rosa Green Bike: Francesca Baroni (Italia, 4 novembre 1999), Milena Del Sarto (Italia, 3 dicembre 2022), Fondriest Carlotta (Italia, 2 gennaio 1997), Marchesini Giulia (Italia, 14 maggio 1998), Lara Scarselli (Italia, 10 dicembre 2002).