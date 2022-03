Poker di vittorie

(Dal nostro inviato) – Prosegue il campionato Primavera con la 24esima giornata, la settima di ritorno, nel turno domenicale per la Fiorentina che allo stadio Gino Bozzi affronta il Milan. Buona l’affluenza di pubblico per i ragazzi di mister Aquailani, che hanno come sempre anche il sostegno della società con la presenza del DG Jo Barone ed il responsabile del settore giovanile Valentino Angeloni.

Per infortunio fermo ai box il difensore Gentile e l’attaccante Munteanu, recupera Agostinelli che parte dalla panchina. Con il modulo del 4-3-3, Andonov tra i pali, Kayode, Krastev, Frison, Favasuli, Amatucci, Corradini (cap.) Bianco, Distefano, Toci, Seck.

Parte la gara con un buon ritmo da parte delle due squadre, pressing notevole dei padroni di casa che mette in difficoltà, in un paio di occasioni, la difesa avversaria. Al 14esimo arriva il vantaggio viola con un gran goal di Eljon Toci, tocco in verticale di Bianco, destro dell’attaccante albanese all’incrocio.

Dopo la rete, si continua a creare azioni, i maggiori pericoli dalla fascia destra con le incursioni di Distefano. Al 31esimo a sorpresa arriva il pari degli ospiti, Alesi centra il palo, sulla ribattuta Rossi manda in rete.

Nei minuti successivi i rossoneri più vivaci attaccano e costringono i viola a interventi fallosi, il capitano Corradini il primo ammonito della gara. Dopo una punizione battuta da Alesi con il portiere Andonov che manda in corner, e un tiro da 25 metri di Corradini di poco fuori alla sinistra della porta, le due squadre vanno all’intervallo.

Nella ripresa grande azione che parte dalla sinistra, pallone che arriva a Kayode che salta un avversario e serve Toci, sponda dell’attaccante per Distefano, l’ala con un gran destro dalla distanza realizza il raddoppio dei gigliati.

La gara è piacevole, la Fiorentina galvanizzata mostra buone giocate, ottimo il centrocampo che propone ma determinante anche nei recuperi, in avanti la punta albanese Toci al servizio della squadra e del reparto offensivo.

Al 57esimo traversa di Krastev, subito dopo il senegalese Seck con un colpo di testa costringe la parata del portiere. Al 73esimo primo cambio esce Seck per Agostinelli, subito dopo al 79esimoToci (fermo per crampi) lascia il posto ad Egharevba.

I viola padroni del campo, controllano e continuano a pressare gli avversari. Le ultime sostituzioni nella fase finale con l’ingresso di Gori e Neri per Distefano e Amatucci. Nei 5 minuti di recupero da una distrazione difensiva dei rossoneri, arriva anche la terza rete, l’ex Chievo Egharevba con un tocco d’esterno batte il portiere Desplanches. Grande entusiasmo del centravanti viola, ammonito per aver tolto la maglia.

Bella prestazione di qualità per i ragazzi di Aquilani, che confermano una crescita esponenziale nei singoli e nel collettivo. Dal reparto difensivo interventi precisi e attenti, il centrocampo propositivo e straripante, Corradini con molte giocate e tiri verso la porta, uno dei migliori in campo, anche il compagno di reparto Bianco smista palloni e recupera, in attacco Seck giocatore di livello. Sul podio i marcatori della gara, Toci che apre le marcature con una perla, capocannoniere della squadra che raggiunge 10 reti, il 2003 albanese determinante, Distefano oltre la splendida rete del raddoppio, incontenibile sulla fascia con tecnica e classe, Egharevba in pochi minuti chiude la gara con un’importante rete.

La Fiorentina prosegue la marcia con la quarta vittoria consecutiva, (dopo Napoli, Verona, Pescara) si posiziona al secondo posto in solitaria con 43 punti, a più 6 dall’ultimo posto valevole per i play off. In un campionato complicato e difficile (pandemia, sospensione, infortuni, gare ravvicinate), successo di prestigio per la Primavera protagonista nelle prestazioni e nei risultati.

Nel prossimo turno i ragazzi di Aquilani sono di scena a Bergamo contro l’Atalanta, poi la sosta per gli impegni delle Nazionali, per riposare e affrontare con massimo impegno e concentrazione, la parte finale della stagione che potrebbe diventare straordinaria.