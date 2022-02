Prosegue la marcia della Primavera

(Dal nostro inviato) – Nella diciannovesima giornata di campionato, nel turno infrasettimanale, i ragazzi di Aquilani allo stadio Gino Bozzi affrontano l’Inter. Un calendario con gare ravvicinate, dove si scende in campo ogni tre giorni, a causa della sosta forzata che ha fermato le categorie giovanili per diverse settimane, per i viola (causa focolaio Covid all’interno del gruppo) anche il recupero di due gare sospese nel mese di dicembre.

Dopo il successo contro la prima della classe Roma il 5 febbraio, i gigliati hanno la meglio sulla Spal in trasferta nel recupero della tredicesima giornata il successivo mercoledì 9 (0 a 2 con reti del 2004 Costantino Favasuli al primo goal in maglia viola e l’ex Pisa arrivato a gennaio Assane Seck), per cadere con un pesante bilancio a Vinovo contro la Juventus (4 a 0).

Gara di cartello con i nerazzurri allenati da mister Cristian Chivu, occasione per archiviare la brutta sconfitta del fine settimana, e recuperare punti proprio agli avversari avanti di due punti. Parterre di tribuna con ospiti d’eccezione con la presenza del tecnico Vincenzo Italiano, il collaboratore di mercato Stefano Melissano, il dirigente Nicolas Burdisso, il responsabile del settore giovanile Valentino Angeloni, della comunicazione Alessandro Ferrari.

Mister Alberto Aquilani costretto a fare a meno dei pilastri del centrocampo Bianco e Corradini per squalifica, parte con il modulo del 4-2-3-1, Andonov, Gentile, Frison (cap.), Krastev, Favasuli, Neri, Amatucci, David, Distefano, Egharevba, Toci.

Fin dalle prime fasi di gioco, occasione e corner da una parte e dall’altra. Al 17settesimo da un errore del difensore Gentile che respinge su un avversario, goal da posizione ravvicinata degli ospiti, segna Carboni. Immediata la reazione dei gigliati che al 23esimo con un’ azione di contropiede trovano il pari, da calcio d’angolo David si porta in avanti e passa il pallone verso Toci, l’attaccante albanese allarga per Egharevba che dalla destra entra in area e batte il portiere Rovida.

Gara avvincente e con ritmi alti, alla mezz’ora spinta in area su Gentile che cade, l’arbitro non ritiene l’intervento da rigore, ma ammonisce il difensore viola per simulazione. I padroni di casa continuano a pressare e prima dell’intervallo un tiro di David è di poco fuori, dopo un minuto di recupero si chiude la prima frazione di gioco.

Nella ripresa i gigliati, ancora in pressing con possesso palla e occasioni, fino al 49esimo quando su assist di Toci, con un tiro dalla distanza, David con un goal strepitoso porta al vantaggio i padroni di casa. La gara resta aperta con molte interruzioni di gioco, l’arbitro spesso non interviene e rischia di rovinare una gara bella e combattuta.

Al 71esimo le prime sostituzioni, Toci e Distefano lasciano il campo a Kayode e Gori. Al 74esimo arriva il terzo goal viola con Neri, il centrocampista approfitta di un errore del portiere nerazzurro e mette in rete. In campo molto nervosismo, con il disappunto del pubblico nei confronti dell’arbitro che permette interventi molto duri dei giocatori.

All’84esimo brutto fallo di Peschetola su David, in questo caso punito con rosso diretto, nerazzurri in inferiorità numerica. Al 90esimo, prima dei quattro minuti di recupero, esordio del centrocampista Jacopo Scariano (classe 2005 proveniente dal Novara, ndr) al posto di David, e il difensore Larsen per Gentile.

Al triplice fischio grande entusiasmo per i ragazzi di Aquilani per una vittoria in rimonta in uno scontro diretto. Partita avvincente e di carattere per la Fiorentina, che sotto di un goal recupera e domina in tutti i reparti, sulla destra Gentile, dopo l’errore iniziale, mette in campo una ottima prova e si propone come esterno d’attacco, Frison chiude gli spazi sulle incursioni dei nerazzurri, Distefano alza il baricentro della squadra, Favasuli si porta in avanti e cresce nell’arco della gara, Toci non finalizza ma partecipa nelle reti dei compagni, Amatucci (classe 2004) una bella alternativa a centrocampo.

Sul podio i realizzatori delle reti, con il migliore del match Andrej David, presente a tutto campo, giocate azioni e goal bellissimo, Egharevba con la velocità che lo contraddistingue ma anche con qualità e tiro preciso, fondamentale per il pari, sempre pericoloso in area avversaria, e infine Neri pronto a chiudere la gara.

Nel post gara mister Aquilani con i giornalisti presenti commenta la prestazione e il risultato, fa i complimenti alla squadra, ai ragazzi che giocano meno, ma che mettono in difficoltà il tecnico per il totale impegno negli allenamenti. Parla della difficoltà di affrontare gare consecutive in pochi giorni, che l’obiettivo per tutti è vincere il più possibile, ma il bilancio su una classifica corta sarà fatto a fine campionato.

Prosegue, con una vittoria di prestigio, la marcia della Primavera verso i piani alti della classifica, quinto posto con 30 punti e una gara in meno, nella zona playoff insieme ad Atalanta e Milan (a 2 punti dalla Sampdoria, 1 dalla Juventus).

In questo tour de force i ragazzi di Aquilani, affrontano domenica al Bozzi il Cagliari, seconda in classifica, e nel turno infrasettimanale, il prossimo 23 febbraio, nella cornice del Franchi i quarti di Coppa Italia contro la Spal, due impegni fondamentali per confermare gioco risultati e soddisfazioni di questa parte di stagione.