La Primavera vola in semifinale

(Dal nostro inviato) – Prosegue il tour de force per i ragazzi di Aquilani, che dopo la vittoria sull’Inter mercoledì 16, e il pari in rimonta (2 a 2, in rete Toci e Agostinelli) nella domenica successiva ancora in casa contro la seconda in classifica Cagliari, scende in campo, nella terza gara in una settimana, per i quarti di Coppa Italia contro la Spal. Il match a porte chiuse, è disputato nella splendida cornice dell’Artemio Franchi.

Il tecnico viola per i tanti incontri ravvicinati cerca di alternare i giocatori a disposizione, conferma il modulo del 4-2-3-1, Andonov tra i pali, Kayodè, Krastev, Frison, Favasuli, Bianco(cap.), Amatucci, Capasso, David Munteanu, Gori.

Inizia la gara con un prolungato possesso palla dei padroni di casa, ma il primo angolo è conquistato dagli ospiti, con la successiva parata del portiere Andonov. Al decimo minuto un fallo di Krastev su Yabre, viene sanzionato dall’arbitro con il rigore. Dagli undici metri Fiori porta in vantaggio i biancazzurri, sfortunato il portiere viola che sfiora il pallone ma non riesce a trattenerlo.

I gigliati sono contratti e non trovano spazi per arrivare in area avversaria, al contrario la Spal sfiora il raddoppio con Traore ma il portiere bulgaro viola respinge. Al 40esimo affondo dei viola con Gori che viene fermato in area da Breit, l’arbitro indica ancora il dischetto. Si porta sugli undici metri l’attaccante romeno Munteanu che con un destro pareggia le reti. Prima del doppio fischio un’azione per parte e si va all’intervallo.

Nella ripresa doppia sostituzione entrano Romani e Seck al posto di Krastev e David. La Fiorentina si rende pericolosa in un paio di occasioni, un tiro di Munteanu dalla distanza alto sulla traversa, un colpo di testa di Frison non trova la porta. Al 64esimo altra doppia sostituzione Toci e Distefano prendono il posto di Capasso e Gori.

I gigliati al settantesimo trovano il raddoppio con il neo entrato Seck, azione con assist dalla destra di Distefano e diagonale del senegalese ex Pisa che evita il difensore avversario e batte il portiere Magri. All’80esimo episodio dubbio al limite dell’area per un fallo su Munteanu che cade sul terreno di gioco, per l’arbitro si può proseguire. Pochi minuti dopo l’ultima sostituzione esce Munteanu per Corradini. Nella fase finale i viola gestiscono la gara con un buon possesso palla senza rischiare, dopo tre minuti di recupero il triplice fischio finale.

Prosegue il cammino dei ragazzi viola, che dopo aver eliminato il Milan agli ottavi, superano la formazione di Ferrara, e conquistano la quarta semifinale consecutiva, (fissata il 6 aprile contro la capolista Roma, che ha battuto la Juve solo dopo la lotteria dei rigori). Una bella prestazione per i ragazzi di Aquilani, che dopo la gara commenta con soddisfazione il risultato ottenuto, il turn over adottato in considerazione del prossimo impegno, sabato contro il Sassuolo. Ha evidenziato la crescita come terzino sinistro di Favasuli, del ruolo di Seck come esterno, si è soffermato sulle caratteristiche di Krastev come difensore centrale.

Nessun timore dopo essere andati in svantaggio, ha ribadito il mister, qualche errore da colmare, tre gare in rimonta sono anche il frutto di una buona maturazione dei ragazzi, considerando che si parla di campionato Primavera. Un’altra bella soddisfazione per il settore giovanile, che sta mostrando gioco di squadra, buone doti tecniche nei singoli, mentalità vincente, non solo per arrivare a massimi risultati come categoria, ma soprattutto per cercare di raggiungere il principale obiettivo di far crescere campioni emergenti per la prima squadra.