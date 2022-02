Ancora uno stop per la Fiorentina Women’s

(Dal nostro inviato) – Dopo quasi un mese, nella terza giornata di ritorno, le ragazze della Fiorentina sono di scena al Bozzi, nel lunch match delle 12.30, con le terzultime del campionato, le azzurre del Napoli.

Dopo la debacle in casa contro il Sassuolo lo scorso 16 gennaio, immediata la reazione nella gara successiva con un pareggio storico ottenuto a Torino contro la Juventus, (2-2 con il primo goal in maglia viola di Giacinti, e la rete di Sabatino, ndr) ed un pari in trasferta a reti inviolate nella prima gara dei quarti di Coppa Italia contro l’Empoli

. Buona la presenza di pubblico in una gara non di cartello al Bozzi, oltre ai dirigenti della categoria, presente in tribuna il direttore generale Jo Barone. Prima della gara si effettua un minuto di silenzio in memoria della calciatrice Alessia Sanna del Torres scomparsa a gennaio. Si parte con il modulo del 4-4-2, Tasselli, Vigilucci, Kravets, Tortelli, Cafferata, Neto, Huchet, Boquete, Mascarello, Giacinti, Sabatino. Fin dai primi minuti le viola sono propositive e si portano in avanti, le avversarie si difendono.

Le prime occasioni da goal arrivano con Boquete, il tiro parato dal portiere Baldi, poi ci prova la Giacinti con un colpo di testa su cross di Vigilucci, la conclusione termina sopra la traversa, ancora con un tiro di Mascarello, di nuovo fermato dal portiere Baldi. Una Fiorentina in attacco che non trova il tiro vincente. Nella ripresa, dopo tre minuti al primo affondo delle azzurre, Sara Tui manda in rete il pallone con un diagonale sul quale non arriva Tasselli, ospiti a sorpresa in vantaggio.

Le gigliate cercano di recuperare, una punizione di Mascarello esce di poco fuori, un colpo di testa di Huchet su cross di Boquete, sfiora il pari. Al 69 primo cambio esce la centrocampista Huchet per l’attaccante Lundin.

Il forcing viola non produce effetti sperati, anzi al 70esimo sono ancora le azzurre a realizzare il raddoppio, cross di Severini su calcio di punizione e colpo di testa di Jaimes. Un Napoli freddo e cinico, che sfrutta le occasioni avute.

La seconda sostituzione per la coach Panico l’ingresso di Catena al posto di Neto. Nel finale la Fiorentina prova a rimontare per arrivare almeno al pari, ma le avversarie si difendono, e al triplice fischio festeggiano in campo e sugli spalti un risultato inaspettato quanto importante per la stagione, si portano a 11 punti a tre proprio dalle gigliate. Per la squadra viola la seconda sconfitta consecutiva in casa che complica una classifica già pericolosa, con 14 punti quint’ultima, rischia di essere coinvolta nella lotta alla retrocessione (ricordiamo che ques’anno per la nuova formula retrocedono tre squadre, per un girone nella prossima stagione a 10).

La Fiorentina non manca di impegno e volontà come squadra, ma anche con i rinforzi arrivati nel mercato di gennaio, resta la difficoltà in fase realizzativa. Buona la prova di Cafferata e Mascarello, le migliori della gara, in ombra il reparto offensivo, dall’attaccante della Nazionale Giacinti oltre la tecnica e le belle giocate si aspettano i goal che risolvono le gare. Si ferma per una settimana il campionato per le gare di ritorno dei quarti di Coppa Italia, la Fiorentina si giocherà il passaggio del turno al Franchi il prossimo sabato all’ora di pranzo, contro l’Empoli (che arriva dalla sconfitta contro l’Inter), gara con avversarie alla portata da non fallire, per dare un segnale a questa stagione, fino a questo momento, complicata e deludente.