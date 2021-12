Le ragazze viola tornano alla vittoria

(Dal nostro inviato) – Nella decima giornata di campionato la Fiorentina femminile torna al Bozzi contro la neo promossa Pomigliano. La squadra della coach Patrizia Panico, reduce da tre sconfitte, Milan e Inter in casa, Roma in trasferta, ndr), posizionata al quintultimo posto, necessita punti per portarsi fuori dalla zona pericolosa della retrocessione.

Già dalle fasi di riscaldamento, clima invernale con pioggia incessante e freddo intenso, che penalizza le giocate delle giocatrici. In tribuna in rappresentanza della società, la manager della squadra femminile Elena Turra, il ds Mazzoncini il dg Jo Barone, il ds della squadra maschile Daniele Pradè. L’allenatrice si affida al modulo del 4-3-3, Schroffenegger, Vigilucci, Tortelli (cap.), Vitale, Cafferata, Catena, Neto, Huchet, Monnecchi, Sabatino, Lundin.

La Fiorentina parte subito in avanti, prime azioni con due occasioni da rete di Vigilucci, di poco al lato della porta. Le avversarie rispondono con un calcio di punizione battuta da Bonusic che Scoffenenegger alza sopra la traversa. Al 36esimo vicini al goal le padrone di casa con Catena che colpisce il palo. Il vantaggio arriva quasi al termine della prima frazione di tempo al 42esimo, su rigore, fallo in area della campana Luik sulla centrocampista Catena. Sul dischetto si porta la bomber Sabatino che mette in rete il pallone.

Dopo due minuti arriva il raddoppio delle gigliate, Monnecchi mette in mezzo un cross dalla sinistra perfetto per l’attaccante svedese Lundin, che con un facile tap in spinge il pallone in rete, raddoppio meritato. Dopo due minuti di recupero si va all’intervallo.

Nella ripresa le viola meno incisive dei primi 45 minuti, anche per il doppio vantaggio, subiscono il ritorno delle ospiti che sfiorano il goal in un paio di occasioni, al 57esimo con una punizione di Banusic, e subito dopo con un tiro di Vaitukaityte debole verso la porta. Il primo cambio esce Monnecchi per Baldi.

Le viola sembrano lasciare l’iniziativa alle avversarie che spingono per recuperare lo svantaggio, ma al 70esimo Sabatino, aggancia un pallone in area e con un gran destro realizza la terza rete. Subito dopo la squadra resta in inferiorità numerica per l’espulsione di Cafferata per doppia ammonizione. Le campane con una giocatrice in più continuano a pressare, le viola controllano senza pericoli. Nei minuti finali Neto lascia il posto a Kravets, Sabatino tra gli applausi è sostituita da Piemonte.

All’86esimo arriva il goal della bandiera del Pomigliano con Vaitukaityte. Dopo tre minuti di recupero il triplice fischio finale.

Buona la prova delle ragazze, con la difesa che fa buona guardia, due belle parate della Scroffenegger, Tortelli e Vitale ordinate senza sbavature, ingenua Cafferata che lascia la squadra in difficoltà, nel centrocampo ottima prestazione di Vigilucci, insufficiente la francese Huchet, del reparto offensivo le migliori note della gara, da Margherita Monnecchi che spinge in avanti, ottimo l’assist per Sabatino, all’attaccante di razza Daniela Sabatino che realizza una doppietta personale, in area sempre in agguato e pronta a colpire.

Un palmares incredibile per la classe ’85, che porta a 7 il suo bottino personale nel campionato. Ottima prestazione impreziosita dal sesto goal personale anche per la compagna di reparto la svedese Kurin Lundin. Le ragazze viola finalmente tornano alla vittoria, di notevole importanza, non solo per aver conquistato tre punti fondamentali, ma anche per aver ritrovato fiducia nei propri mezzi, con la consapevolezza di avere ancora molti margini di miglioramento per competere con le squadre di alta classifica.

La Fiorentina sale al settimo posto a 12 punti, guadagna due posizioni superando il Pomigliano e l’ l’Empoli, la squadra che si affronta nella prossima giornata, per arrivare con la massima concentrazione all’ultima gara dell’anno solare, il secondo turno di Coppa Italia. Il torneo del mini girone iniziato con l’esordio vincente della Fiorentina sul campo del Brescia il 20 novembre, che prosegue con la seconda gara il 19 dicembre a Roma contro la Lazio (penultima in classifica, ndr), un’occasione per approdare ai quarti per cercare di conquistare un trofeo che manca da qualche anno.