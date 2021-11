WE SHALL NEVER VACCINATE – Diario della rivolta

27 ottobre

Corteo a Trieste per le strade di mezza città, con grande partecipazione di popolo. Governo che ha sul tavolo la proroga del green pass (voglio vedere come fanno, ma intanto il messaggio terroristico è stato diramato alle opportune e compiacenti agenzie di stampa).

Mi dispiace dirlo, ma la sensazione è che i portuali di Stefano Puzzer, che tra parentesi hanno cambiato nome per la terza volta in quindici giorni e anche questo per me la dice lunga, siano efficaci in questo momento come la camicia sul fondoschiena quando non ci arriva, come diceva mio nonno.

Grazie a Gandhi, probabilmente gli inglesi sono rimasti in India cinquant’anni più di quello che avrebbero fatto con qualcuno più determinato.

Dispiace dirlo, ma la sensazione per me è che sia così.

30 ottobre

Trieste chiama, Milano risponde e Draghi vaffa. Questo è lo scenario in cui si svolge il G20, il periodico raduno dei paesi più industrializzati e potenti del mondo. Nel 2001, sempre qui in Italia, i G erano in 8, e successe quel che successe. Stavolta il governo non manda i Black Bloc ad infiltrarsi, ma militarizza la capitale nelle zone più sensibili lasciando il resto del paese a fare un po’ quello che gli pare.

Via via la la polizia, si cantava negli anni 70. Adesso c’é anche pandemia che fa rima. La sensazione è che siano entrambe cose ormai fuori dalla realtà della gente comune. Un virus che ogni giorno che passa c’é da chiedersi sempre più se esiste veramente o se sia mai esistito. Ed un corpo armato di tutto punto in assetto antisommossa con su scritto Polizia di Stato che in realtà si comporta ormai come una milizia privata, manganellando e infradiciando chi occupa e non sgombra prontamente i luoghi cari al potere.

Intanto fa specie di registrare il messaggio di solidarietà di Vladimir Putin al popolo italiano, che combatte in modo responsabile una battaglia che interessa tutti, questo il senso delle sue parole. Appena un po' più velata la simpatia espressa dagli americani, costretti a rendersi loro malgrado ridicoli dal loro President of the United States che non si è mai incarnato in una figura più miseranda di quella di Jo Biden.

Gli altri grandi della Terra? O forse è meglio dire d’Europa, visto che il continente a cui disgraziatamente apparteniamo ormai fa storia a sé rispetto al resto del mondo? Gli altri grandi si trastullano come il Congresso di Vienna di un paio di secoli fa. Draghi vorrebbe portare a casa qualcosa di concreto e solido, per rilanciare la propria immagine internazionale che ormai insegue a ruota quella di Biden. In realtà in saccoccia ci si infila qualche spot della rediviva Greta, qualche discorso sconclusionato e senza possibilità di traduzione in fatti reali di Angela Merkel (preoccupata più che altro per gli investimenti tedeschi nel porto di Trieste, divenuti nuovamente ingenti come quelli di ottanta anni fa), e le due pantomime che fanno rivoltare Fellini nella tomba. La prima a Trevi, dove più che alla riedizione in salsa vip dei three coins in the fountain pare di assistere alla vendita del monumento e della piazza allo sprovveduto miliardario americano da parte di Totò. La seconda sul palco di un improvvisato studio da cabaret, dove alcuni figuri che da lontano hanno le movenze da guitti e che zoomando ci si accorgere essere – tra gli altri – nientemeno che Mario Draghi, Boris Johnson e quel Sergio Mattarella per cui Alessandro Manzoni avrebbe sicuramente speso aggettivi pesantissimi, si tolgono la mascherina. Capi di stato o capi spostati? Al pubblico l’ardua – ma neanche tanto – sentenza.