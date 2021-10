E’ giunta l’ora

Ebbene, miei cari amici, nonostante questo mese di ottobre ci abbia regalato delle splendide giornate, calde e splendenti di sole, stiamo comunque entrando a pieno ritmo nell’autunno: e’ un dato di fatto, le ore di luce si stanno accorciano progressivamente e a fine mese avverrà anche il cambio dell’ora, che passerà da legale a solare.

Insomma, anche per quest’anno è iniziato il conto alla rovescia per riportare le lancette indietro di un’ora.

Ma attenzione, probabilmente quest’anno sarà l’ultima volta che lo faremo! Il problema sta infatti nel capire quale decisione prenderà in merito l’Europa, e quindi poi anche il nostro paese, l’Italia.

La proposta di abolizione del cambio dell’ora era già stata avanzata 3 anni fa: al tempo, quasi 5 milioni di cittadini dell’Unione Europea avevano risposto a una consultazione promossa a tale scopo dai Paesi nord-europei, capeggiati da Polonia e Finlandia. In quell’occasione, il 76 % dei votanti si era espresso in maniera favorevole; successivamente però, quando si era riunita la Commissione Europea, non era stata raggiunta una decisione univoca, che accontentasse tutti i Paesi membri. E il tutto rimase invariato.

Or dunque, che cosa mai accadrà adesso?

E’ molto probabile che si vada verso una decisione a blocchi: i Paesi meridionali dell’Unione potrebbero tenere l’ora legale per tutto l’anno, mentre quelli settentrionali manterrebbero per 12 mesi l’ora solare.

L’Italia al momento non ha ancora preso una posizione, al contrario della Francia, che ha deliberato, dopo una consultazione popolare indetta dall’Assemblea Nazionale, di bandire per sempre il cambio orario. Pertanto, sicuramente ancora per questo inverno, dovremo prepararci ad unica eventualità: vedere inesorabilmente le giornate accorciarsi.

L’ora solare tornerà in vigore nella notte fra sabato 30 e domenica 31 ottobre 2021, quando dovremo portare le lancette un’ora indietro, dalle 3 alle 2. In altre parole, guadagneremo un’ora di sonno, ma perderemo un’ora di luce al pomeriggio (che però riguadagneremo la mattina seguente)…. e via dicendo.

L’ora solare resterà attiva fino all’ultimo weekend del prossimo mese di marzo (tra sabato 26 e domenica 27 marzo 2022) quando torneremo a spostare in avanti le lancette!

Per quanto ancora le cose andranno così, amici miei cari, non ci è dato saperlo! Pertanto, godetevi quest’ultimo fine settima di luce piena, augurandoci che il sole splenda vivido in cielo a illuminare tutto lo Stivale!