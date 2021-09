La fine della favola

Il 13 settembre 1982 Grace Kelly principessa di Monaco rimane vittima di un terribile incidente d’auto al Gomito del Diavolo, un tornante della strada che dalla residenza estiva di Roc Agel conduce verso Palazzo Grimaldi a Monaco.

La principessa morirà il giorno dopo a causa delle gravi ferite riportate nell’incidente. La figlia Stephanie si salverà per miracolo. Non si saprà mai con certezza che cosa avrebbe causato l’incidente. La principessa, diversamente dal solito, si era messa alla guida della vettura personalmente, anziché servirsi del suo autista personale. L’autopsia accerterà l’esistenza di due emorragie cerebrali, lasciando ipotizzare un malore dovuto ad un ictus che avrebbe fatto perdere a Grace Kelly il controllo del mezzo, facendolo precipitare nella scarpata.

Quasi quindici anni dopo a Parigi lo stesso identico destino (per cause parimenti a tutt’oggi da accertare) toccherà alla protegée della principessa Grace, quella Lady Diana Spencer con la quale aveva stabilito subito un feeling fin dal loro primo incontro.

Principessa triste aveva riconosciuto altra principessa triste, a prima vista.

«….mia cara, abituati….. sarà sempre peggio».

(Grace di Monaco a Lady Diana, Londra, 1981)