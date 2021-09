Il bimbo che sognava Messi

Era il 2016 a Kabul quando divenne virale una foto che commosse il mondo. Era quella del bambino afghano Murtaza Ahmadi, che all’epoca aveva 5 anni, ritratto mentre giocava a calcio indossando un sacchetto di plastica trasformato nella maglietta dell’Argentina numero 10 di Lionel Messi.

L’immagine emozionò anche il fuoriclasse del Barcellona, che volle incontrare Murtaza, desiderio realizzato grazie all’Unicef e ad alcuni sponsor, e gli regalò un completo ufficiale dell’Albiceleste con autografo e dedica personalizzata e, successivamente, lo accolse in campo in occasione di una amichevole del Barcellona.

Ma ahimè, in questi ultimi cinque anni non sono certo cambiate le cose, soprattutto per il bambino afghano, e Murtaza, che adesso ha dieci anni, è tornato a chiedere aiuto al suo idolo.

Lionel non è più al Barcellona, adesso gioca nel Psg e indossa la maglia numero 30, ma Murtaza sta vivendo ore da incubo a Kabul e così ha voluto lanciare un nuovo appello al suo idolo, dichiarando di essere intrappolato nella sua stessa casa, di non poter uscire, perché teme i talebani. Le sue parole sono state diffuse dall’agenzia di stampa spagnola Efe a vari altri media nel mondo.

Murtaza e la sua famiglia, musulmani sciiti, sono a Kabul da due mesi, provenienti dalla provincia di Ghazni; hanno dovuto lasciare in tutta fretta la loro casa (dove sono rimasti i cimeli donati da Messi) a causa dell’avanzata dei talebani e delle minacce più volte ricevute negli ultimi due anni.

A maggio del 2016 gli Ahmadi erano anche emigrati nel Pakistan da dove poi avevano fatto richiesta di asilo politico agli Stati Uniti, che però l’avevano respinta. Da qui il ritorno in Afghanistan, dove la situazione è nel frattempo è precipitata. Un’ultima flebile speranza: l’appello di Murtaza a Messi.

E adesso… Riuscirà il sei volte Pallone d’Oro a strappare la vita di questo ragazzino ma soprattutto, i suoi sogni, ai talebani?