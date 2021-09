Da Burioni a Greta in 80 giorni

Torna alla ribalta Greta, la piccola strega chiacchierona delle saghe nordiche. Torna e scaglia subito un sortilegio sul bla bla bla degli ultimi trent’anni, quelli che hanno permesso ai suoi genitori il tenore di vita grazie a cui hanno messo al mondo e allevato un essere come lei.

Le ha risposto da tempo Andrew Bolt, di Sky News Australia: «Voi siete la prima generazione che ha preteso l’aria condizionata in ogni sala, le vostre lezioni sono tutte fatte al computer, avete televisori in ogni stanza, passate tutta la giornata a usare mezzi elettronici. Invece di camminare fino a scuola, prendete una flotta di mezzi pubblici, che intasano le vie pubbliche. Siete i maggiori consumatori di beni di consumo di tutta la storia, comperando in continuazione i più costosi capi di abbigliamento per essere ‘trendy’. La vostra protesta è pubblicizzata con mezzi digitali e elettronici. Ragazzi, prima di protestare, spegnete l’aria condizionata, andate a scuola a piedi, spegnete i vostri telefonini e leggete un libro. Fatevi un panino invece di acquistare cibo confezionato. Niente di ciò accadrà, perché siete egoisti, mal educati, manipolati da persone che vi usano, proclamando di avere una causa nobile, mentre vi trastullate nel lusso occidentale più sfrenato. Svegliatevi, maturate e chiudete la bocca. Informatevi dei fatti prima di protestare». Chapeau, m.sieur Bolt. E’ comunque una questione fasulla, un falso problema, un Gay Pride finto-ecologista. Anche se le grandinate assassine sul Basso Mugello dei giorni scorsi farebbero pensare il contrario.

Il fatto è che il mondo si disporrà nuovamente estasiato, adorante ed in ultima analisi ebete come suo solito a pendere dalle labbra dalla piccola strega norrena non perché colga la pericolosità del cambiamento climatico, ma perché ha bisogno di una exit strategy dai due anni assassini e nazisti del Covid. E la transizione ecologica sembra fatta apposta per quello.

I governi del mondo ricevono dalle rispettive popolazioni l’input potente ed irresistibile ad andare oltre, a pensare e vivere oltre, perché di quarantene e pandemie nessuno ne può più, soprattutto quando sono fasulle come i soldi del Monopoli.

Tutti stanno riversandosi sul dopo, il green pass, il lockdown, lo stato d’emergenza, i vaccini coatti e perfino le mascherine, tutto ciò tra poco sarà patrimonio dei bischeri. In ultima analisi, quindi, dell’Italia, del suo governo, del suo popolo.

Il governo italiano vorrebbe tanto mantenere la dittatura presente all’infinito, ma si sta rendendo conto che quella dell’iniezione letale estesa a tutti i suoi sudditi (questo siamo, la qualifica di cittadini non ce la meritiamo più) è una battaglia persa. Un cul de sac, un Vietnam da cui bisognerà uscire quanto prima, ovviamente salvando la faccia e possibilmente anche il culo che le assomiglia così tanto.

E allora ben venga Greta, ben venga il tema climatico che distrarrà ben presto la gente (è o non è l’autunno la stagione dei disastri, da che mondo è mondo?) facendole dimenticare perfino l’Armageddon di quest’ultimo biennio.

Tra poco, politici, giornalisti, medici, maneggioni e puttanoni vari negheranno tre volte come Pietro con Cristo di aver mai anche soltanto sentito parlare del Coronavirus. Chi? Io? Mai stato d’accordo con le segregazioni, i vaccini, le sospensioni. Ma che vuoi, si era costretti…..

L’uomo è un animale di merda. Di questa merda, l’italiano è la sottospecie forse più abbietta. Presto dimenticheremo tamponi e fregnacce varie, compresi gli escamotages a cui siamo costretti – da bravi italiani – per scansarli.

E torneremo in piazza per Greta, le saghe nordiche e le stronzate sul clima, mentre le nostre bollette energetiche aumenteranno del 200% per le tasse sul CO2, le rotture di coglioni a Putin, la politica imbecille degli stati Uniti e di chi in Europa erediterà la UE del dopo Merkel.

Siamo idioti. Ci salveremo dai Draghi di questo mondo e dai migliori degli idioti che ci governano solo per questo motivo. Il cretino campa benissimo, proprio per esser cretino. Un giorno il Cretinol sarà il farmaco più richiesto, e più prescritto dai medici.

E’ già pronta dunque l’idiozia successiva, ed il quarto, quinto e sesto potere sono già al lavoro per convincervi che é la prossima verità indiscutibile.

Wyrd bið ful aræd, dicevano i norreni al tempo in cui quelle come Greta venivano bruciate subito, o gettate dalle rupi, o abbandonate in pasto ai lupi. Significa: il destino è ineluttabile.