Welcome Back. Maglia viola torna al passato.

A pochi giorni dall’inizio della stagione ufficiale 2021/22, la Fiorentina e Kappa presentano attraverso i canali ufficiali e i social la nuova maglia. La fascia orizzontale richiama alla mente le divise indossate dai viola negli anni ’80, (l’era dei Pontello, chi non ricorda il mancato scudetto nella stagione 1981/82, la sconfitta nella finale della Coppa Uefa del 1989/90, in entrambi i casi a favore nell’acerrima nemica Juventus, periodo di gare indimenticabili che si concluse con la durissima contestazione per la cessione di Baggio, ndr), una decade alla quale tutti i tifosi guardano con romanticismo e grande attaccamento, tramandando di generazione in generazione momenti della storia gigliata.

Il giglio alabardato è parte di un patrimonio di immagini e simboli che la Fiorentina ha deciso di riportare a casa, nell’anno del 95esimo anniversario della nascita del club, (26 agosto 1926, ndr), per valorizzarli e riproporli alle nuove generazioni di tifosi.

La collezione con i kit viola, bianco, rosso e giallo avrà una particolare declinazione per la Fiorentina Femminile. Per la prima volta le calciatrici indosseranno una maglia gara lady con il design della Kappa Kombat Pro adattate a linee femminili per la prima squadra.

Le caratteristiche sono identiche per la linea maschile e femminile. I tessuti sono ultra leggeri e le cuciture in Nylon strech per dare massimo comfort ed elasticità. La tecnologia Hidroway protection garantisce traspirabilità e un efficace rilascio del calore corporeo. Ogni dettaglio ed elemento di personalizzazione è studiato per annullare gli sfregamenti di pelle.

Anche per questa stagione l’immagine della squadra viola sarà abbinata al brand Kappa per quanto riguarda l’equipaggiamento tecnico-sportivo in campo e ai marchi Robe di Kappa, K-Way, Superga, Briko e Sebago per abbigliamento e calzature di rappresentanza. I prodotti a marchi del Gruppo BasicNet saranno indossati anche dalle giovanili della Fiorentina, maschili e femminili.

A completare i kit gara sono i marchi degli sponsor di maglia: Mediacom come main sponsor, Prima Assicurazioni, in qualità di back-shirt Sponsor e infine Estra che si conferma sleeve sponsor anche per la stagione 21/22.

Un ritorno al vintage, di un’epoca ormai lontana, di un calcio di campioni straordinari come Baggio, Borgonovo, Socrates, Antognoni, Passarella, Bertoni, e tanti altri che con le loro gesta hanno scritto pagine di storia indelebile della squadra viola.

La maglia viola ha un valore particolare per quello che rappresenta, l’orgoglio di una città e dei suoi tifosi, ulteriore motivo per tutti coloro che la indossano di dare il massimo con impegno, forza e tenacia, per essere di Firenze e della Fiorentina vanto e gloria.