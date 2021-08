Valentano non è Woodstock

«Era il 18 agosto del 1969 quando ebbe termine il concerto più importante della storia della musica contemporanea: tre giorni di gioia, di trasgressione, di umanità, di stravaganza e naturalmente di musica….. tantissima musica rock!»

Con questa parole ricordavamo, soltanto qualche giorno fa, uno tra i più memorabili eventi musicali avvenuto negli ultimi cinquant’anni. Quindi, migliaia di chilometri e oltre mezzo secolo fa.

Un abisso o meglio: un doppio abisso, spaziale e temporale.

Vi sembra un modo di dire un po’ scontato? Possibile, però mai più di adesso pare tanto vero. Ad ogni modo, se qualcuno tra voi, miei cari lettori, volesse una misura più appropriata per calcolare questo enorme divario, dovrebbe pensare ad altro, ossia alle ragioni per cui una folla di giovani, tanti anni or sono, si radunò a Bethel-Woodstock (e stiamo parlando di 500mila giovani): oppure, se preferite, per quanto avvenne nell’Isola di Wight, quando si ritrovarono in 10mila e l’anno seguente, in 600mila. Stiamo parlando del 1970.

E ora, pensate a Valentano, il luogo prescelto dai giovani italiani di oggi per dare luogo all’evento di questa estate nel giorno di ferragosto, promosso con una catena mediatica sui social che ha richiamato una folla di oltre 10mila giovani anime.

Quali sono le differenze? Ebbene, negli anni Sessanta, sballati e meno, oltre un milione di ragazze e ragazzi si riunirono per chiedere più libertà, per gridare no alla guerra in Vietnam e, naturalmente, per ascoltare musica. E che musica! L’elenco dei cosiddetti artisti impegnati che presero parte agli eventi sopracitati resero, musicalmente parlando, davvero memorabili quei giorni: Joan Baez, Joe Cocker, Leonard Cohen, Emerson Lake & Palmer, Miles Davis, Donovan, Bob Dylan, Jimi Hendrix, Jethro Tull, Santana, gli Who…

A Valentano, invece? Nessuno, il nulla. Un vuoto di ideali e di pensiero da riempire solo con droga e alcool. E musica, certo! Ma soltanto musica tekno, sparata ininterrottamente da degli amplificatori potentissimi. Nessun artista sul palco, nessuna band, niente chitarre, né batteria, soltanto musica techno, rigorosamente prodotta e scaricata da un computer. Una musica ad hoc, ideata per rendere lo ‘sballo’ ancora più stordente.

E allora, se sorvoliamo per un istante anche su tutte le polemiche insorte a proposito delle violazioni commesse in merito all’ordine pubblico e alle regole anti-Covid e ci focalizziamo su questo vuoto vertiginoso, non ci sarà poi tanto difficile risalire alle origini del problema. Mi riferisco all’uso spropositato che i giovani di oggi fanno della droga, che ormai viene consumata ovunque e comunque: a scuola, in discoteca, allo stadio. Mi riferisco all’uso che viene fatto di sostanze alcoliche: litri e litri di alcool, bevuti tutte le notti, senza l’abuso del quale sembra essere diventato impossibile divertirsi.

Da qui, le conseguenze drammatiche che fanno titolo su tutti i quotidiani nei week end: le stragi del sabato sera, con auto imbottite di ragazzi ubriachi e strafatti che si sfracellano da qualche parte, guidando a velocità inaudite. Ho detto tutto.

Ecco che viene da domandarsi quanto sia davvero distante Valentano dalla città in cui vivono i nostri figli.

Poco, miei cari, pochissimo. Ma spero tanto di sbagliarmi.