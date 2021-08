Parte in salita il campionato Primavera

(Dal nostro inviato) – Inizia la stagione anche per i ragazzi U19 della Fiorentina. Esordio con il botto per la squadra di Alberto Aquilani, che tra le mura di casa, al Gino Bozzi, affronta i pari età della Juventus, allenata da Andrea Bonatti.

Tanti giocatori nuovi con una rosa rinnovata, diversi cambi dovuti per limite di età. Come nelle categorie superiori, anche nelle giovanili, è consentito un numero limitato di pubblico, (già avvenuto nella passata stagione al Bozzi proprio con i bianconeri, ndr), anche in tribuna parterre d’eccezione con la dirigenza viola, dal presidente Commisso, al figlio Joseph, al dg Jo Barone, al responsabile della comunicazione Alessandro Ferrari, ma anche diversi procuratori tra i quali Michelangelo Minieri e Beppe Galli, così come il ds del Siena Giorgio Perinetti.

L’orario d’inizio alle 16.30, la temperatura è mite. I viola partono con il modulo del 4-2-3-1, Fogli tra i pali, Gentile, Frison, Ghilardi, Kayode, Bianco, Corradini (cap.), Di Stefano, Agostinelli, Egharevba, Munteanu. Debutto in maglia viola di Michael Kayode (classe 2004) e Destiny Egharevba (classe 2003). Novità della stagione sono i numeri fissi con il nome sulle maglie.

Fase di studio delle due squadre a centrocampo fino al dodicesimo, quando l’arbitro di turno Andrea Ancora, per un contrasto in area tra Di Stefano e Hasa, concede la massima punizione. Si porta sul dischetto Chibozo che realizza il vantaggio degli ospiti, il portiere Fogli tocca ma non riesce a respingere.

I viola cercano una reazione, qualche spunto in avanti, anche se la difesa rischia in qualche disimpegno nella propria area con il portiere incerto nel rinvio verso i compagni, gli avversari controllano e difendono.

Al 39esimo il primo cambio tra i gigliati, esce Munteanu per infortunio, al suo posto entra Toci. Nei minuti finali arriva il raddoppio per gli ospiti, Turco con un destro da centro area salta Ghilardi e mette in rete, il portiere Fogli non può intervenire.

Nella ripresa i bianconeri si portano in area con diverse conclusioni, la Fiorentina si difende e con qualche incursione spera di recuperare il risultato. In questa fase di gioco molti falli non sanzionati dall’arbitro, i giocatori viola nervosi, con il malumore del pubblico che sottolinea l’atteggiamento remissivo del direttore di gara.

Al 63° un tiro di Toci da fuori è intercettato in area da Nzouango, fallo di mano con conseguente rigore. Dagli undici metri si porta il capitano Corradini che accorcia le distanze e riapre la gara.

Mister Aquilani prova con le sostituzioni, Krastev al posto di Ghilardi, alla mezz’ora entrano in campo David e Petronelli per Di Stefano e Agostinelli.

I viola cercano di pressare per arrivare al pari anche nei 4 minuti di recupero, ma termina la gara con la Juventus che conquista i prime tre punti in palio.

Una squadra con nuovi innesti che deve trovare una quadratura nei vari reparti, Frison e Ghirardi in difesa hanno commesso vari errori e sono apparsi incerti nei passaggi e nei recuperi, l’esordio di Kayode è stato sufficiente cosi come la prova del compagno Gentile, le delusioni arrivano da Bianco e Agostinelli che con le loro qualità tecniche possono dare e fare molto di più sia in fase di impostazione che in fase realizzativa.

In avanti anche il centravanti Munteanu poco incisivo anche se ha avuto pochi palloni da sfruttare, tra i migliori del match il capitano Corradini oltre al rigore realizzato in evidenza per grinta e recupero palloni fino al termine, come il compagno Toci che dalla panchina entra subito negli schemi di gioco, contrasta gli avversari, si guadagna il rigore che poteva portare ad un risultato positivo.

Una squadra che di certo ha tutte le caratteristiche per tornare ai vertici della classifica per ambire almeno ai play off, e riscattare lo scorso campionato che per la maggior parte dell’anno ha rischiato nella zona retrocessione.

Una stagione che ha dato anche una enorme soddisfazione, la terza Coppa Italia consecutiva, conquistata in finale contro la Lazio, competizione che parte per i ragazzi viola dagli ottavi.

Il campionato si ferma per la sosta delle Nazionali, riprende l’undici settembre per la Fiorentina con due trasferte consecutive, la prima con l’Inter, la successiva a Cagliari, dopo l’inizio in salita sarà necessario non fare ulteriori passi falsi per recuperare punti e posizioni.