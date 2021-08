Siete pronti per fare un tuffo nel passato?

Si?! E allora ditemi: chi tra voi non ricorda la Nave dell’ Amore?

Questa serie TV , tutta americana, venne trasmessa in prima visione assoluta negli USA dal 24 Settembre 1977 al 24 Maggio 1986, per un totale di dieci stagioni: quindi sbarcò in Italia, andando in onda a partire dal 1 Giugno 1980 su Canale 5.

Ideata da Aaron Spelling, il papà di Beverly Hills, la serie si svolgeva sulla nave da crociera Pacific Princess. Questa nave dei sogni, era il teatro dove prendevano vita le storie romantiche dei molti passeggeri che, a ogni nuovo episodio, vi si imbarcavano per godere di una settimana di vacanza, vivendo l’esperienza di una lunga navigazione tra le profonde e turchesi acque dell’’Oceano Pacifico, salpando dalla California per giungere fino in terra messicana.

Il personale di bordo aveva il compito di accogliere i nuovi ospiti, afflitti da grandi e piccoli problemi di cuore (coppie che dovevano superare una crisi sentimentale oppure che si innamoravano durante la crociera) e guidarli attraverso le dolci acque dell’amore. Quindi alla fine, come in tutte le più belle favole, l’equipaggio capitanato dal sorridente Comandante Stubing, riusciva a risolvere ogni difficoltà, trasformando le lacrime d’amore piante dagli ospiti in viaggio, in radiosi sorrisi.

Tutto è bene quel che finisce bene! E infatti, a conclusione della vacanza, quando i passeggeri si accingevano a sbarcare, i protagonisti dell’episodio erano pronti a lasciare la nave carichi di ottimismo e di una nuova energia rinvigorente: con il cuore leggero e pieno di speranza, abbandonavano la Nave dell’Amore scendendo la scaletta ma salutando felici con la mano l’intero team. Una nuova vita amorosa, e tante belle speranze erano lì, sulla banchina, già pronti ad attenderli! Quale sana invidia per lo spettatore qualunque !!!

Dunque, che cosa aveva di tanto piacevole questo telefilm? A mio vedere, era il fatto che esso fosse leggero, poco impegnativo: guardarlo significava trascorrere un’oretta del proprio tempo senza troppi pensieri, incantati dai paesaggi, dai tramonti mozzafiato e dal mare, sempre azzurro e cristallino

Soprattutto, devo ammettere che a me piaceva moltissimo anche riuscire a indovinare i nomi dei vari guest che salivano a bordo della nave, in quanto spesso si trattava di vecchie star Hollywoodiane.

Nella versione italiana, ebbe un’enorme successo anche la colonna sonora dal titolo Profumo di mare, cantata niente meno che dal nostro connazionale Little Tony. Sfido chiunque a dire di non averla canticchiata almeno una volta!

Insomma, qualora non abbiate mai visto questa serie televisiva, il mio consiglio è quello di recuperarla, assolutamente!

Anzi, sapete che cosa vi dico? Ho appena deciso di andare a rivedermi un paio di episodi; così potrò illudermi anche io di essere già in vacanza, magari intenta a veleggiare sulle acque dell’immenso Oceano Pacifico, al sole dei tropici.

«Mare, profumo di mare, con l’amore io voglio giocare… è colpa del mare, del cielo e del mare…»

Ehi, vi ho sentiti da qui! La state già canticchiando anche voi!!

LOVE BOAT sigla originale italiana del telefilm