Difendiamo la natura 

Il Panda, è da sempre considerato il simbolo dell’ impegno promosso dal WWF, un gruppo di persone che lavorano ogni giorno con il solo scopo di proteggere le specie più importanti e in pericolo del nostro pianeta: uomini che si battono per difendere il diritto alla sopravvivenza di molte specie animali, ormai in via di estinzione. Uomini che vanno avanti con determinazione coltivando in cuor loro un’unica convinzione: le specie non possono essere salvate se non attraverso la tutela e la conservazione dei loro habitat naturali, in quanto e’ la biodiversità che è preziosa per la loro stessa sopravvivenza.

Invece, ogni giorno, la distruzione degli habitat, il commercio illegale, il bracconaggio, l’inquinamento, i cambiamenti climatici mettono sempre più in pericolo le specie del nostro Pianeta e migliaia di animali rischiano seriamente l’estinzione.

Questa è la denuncia che ogni anno diffonde anche l’IUCN (International Union for Conservation of Nature), redigendo la Lista Rossa degli animali a rischio estinzione, un censimento di fondamentale importanza poiché, ai giorni d’oggi, le specie si estinguono a una velocità circa 100 volte superiore a quella del passato: è urgente cambiare rotta e difendere la biodiversità, in tutte le sue forme.

Quindi la notizia che ci è giunta in questi giorni dallo stato del Kenya in Africa, ci è risultata davvero gradita: ebbene, cari amici, sembra che finalmente si cominci a fare qualcosa per salvare gli animali in via di estinzione e proteggere i diversi ecosistemi in cui vivono. Perlomeno questa è divenuta una delle priorità anche per lo stato africano, il quale ha avviato un censimento delle oltre 1.000 specie che vivono sul suo territorio. Ad occuparsi dell’operazione una partnership fra il ministero del Turismo e della Fauna selvatica, il Kenya Wildlife Service e il nuovo Wildlife Research & Training Institute.

Di fatto, molti sono gli esemplari di animali ormai già in via di estinzione: i leoni, le giraffe e le uniche due specie di rinoceronte bianco ancora sopravvissute al mondo ma, ad alto rischio, sono anche gli elefanti, vittime predilette dei trafficanti per le loro zanne d’avorio. Si punta a censire anche uccelli, rettili e piccoli anfibi: al momento, il censimento si è concentrato sugli animali più “trafficati” e a rischio come l’ultimo esemplare conosciuto al mondo di giraffa bianca, finalmente monitorato attraverso un dispositivo Gps che le è stato messo addosso. In questo modo, grazie al localizzatore, potrà muoversi libera per il territorio sempre al sicuro dai bracconieri.

Inoltre, in occasione della Giornata Mondiale dell’Elefante, la World Elephant Society ha lanciato un appello a livello mondiale per la sua salvaguardia. Rappresenta una delle specie più iconiche dell’Africa orientale ed è fra quelle più ricercate dai bracconieri. Per proteggerli, in Kenya si stanno creando corridoi per elefanti in luoghi come la foresta di Ngare Ndare (che la collega alla foresta del Monte Kenya), consentendo loro di migrare senza incontrare pericoli.

Piccoli passi in avanti che possono aiutare molto. Del resto, come dicono i saggi, la sopravvivenza del nostro Pianeta dipende principalmente da una specie: la nostra. E da come riusciremo a ricostruire un rapporto di armonia con l’ambiente, utilizzando le risorse naturali senza distruggerle!

Meditate gente…meditate.