Calcio d’estate

(Dal nostro inviato) – Dopo i test nel ritiro di Moena, la Fiorentina ha affrontato sabato 7 agosto la prima amichevole di livello allo stadio Artemio Franchi contro gli spagnoli dell’Espanyol nella Unbeatables Cup.

L’evento è stato organizzato dall’Associazione Unbeatables, che da anni sostiene la ricerca per la prevenzione sulle cardiomiopatie e sulla Morte Cardiaca Improvvisa (MCI). Questa gara ha avuto un grande significato commemorativo in quanto i due capitani Davide Astori (4 marzo 2018) e Daniel Jarque (Coverciano, 8 agosto 2009), delle due squadre che si affrontano sono morti in circostanze analoghe.

Oltre a Fiorentina e l’Espanyol alle 22.00 dello stesso giorno allo stadio Benito Villamarin di Siviglia hanno preso parte al torneo il Real Betis e la Roma. Allo stadio sono presenti nel settore Maratona 2126 tifosi, con le precauzioni anti-Covid. E’ anche la prima gara ufficiale di mister Vincenzo Italiano al Franchi.

Si parte con il modulo del 4-3-3, Dragowski tra i pali, Venuti, Martinez Quarta, Biraghi (cap), Bonaventura, Callejon, Vlahovic, Saponara. La gara si gioca a ritmi bassi, viene interrotta al minuto tredicesimo (numero di maglia) per ricordare il compianto capitano Astori, la sua immagine sul display del tabellone, con gli applausi delle squadre e dei tifosi sugli spalti, nello stesso modo il solito rituale al ventunesimo, con gli applausi al capitano dell’Espanyol Daniel Jarque.

La prima frazione si chiude a reti inviolate con qualche sporadica azione dei viola, ci prova Saponara, Quarta con un colpo di testa, un destro di Bonaventura. Nella seconda frazione una punizione di Blazquez è parata da Dragowski, un gran destro di Vlahovic di poco al lato della porta, le azioni più salienti.

Come nel primo tempo anche in questa frazione di gioco si effettua il cooling break, il caldo afoso è davvero opprimente. Mister Italiano effettua i primi cambi, esce Martinez Quarta per Dalle Mura, pochi minuti dopo altra girandola di sostituzioni entrano Sottil, Benassi, e Terzic ed escono Callejon, Bonaventura e Biraghi.

La gara si chiude senza goal con i calci di rigore che assegnano il trofeo. Dal dischetto Vlahovic, Sottil, Saponara e Benassi vanno in rete, per gli spagnoli errore di Blazquez, e parata di Dragowski su Merida Perez, la Fiorentina si aggiudica il trofeo per 4 a 2.

Della gara di preparazione al campionato poco da commentare, qualche spunto dei singoli con una squadra ancora da assemblare anche per le nuove metodologie del neo mister, che devono essere assimilate dai giocatori. Da quello visto in campo riteniamo che la squadra non sia ancora quella titolare, mancano diversi nazionali e con il mercato in fermento tra entrate ed uscite diversi ruoli sono ancora da definire.

Tra i titolari schierati, buona la forma dell’argentino Quarta arrivato nei primi giorni di agosto, l’esperienza di Bonaventura una certezza a centrocampo, in attesa di Pulgar e Castrovilli, la spinta costante sulla fascia sinistra di Biraghi.

Il programma di preparazione è proseguito domenica mattina alle 11.00, contro Aquila Montevarchi. Questa gara, giocata a porte chiuse sia per il pubblico che per la stampa, viene seguita in streaming sul canale ufficiale della società.

Negli undici titolari l’esordio dell’argentino Nico Gonzalez, il ritorno di Pezzella e Pulgar, si parte con il solito modulo del 4-3-3, Terracciano in porta, Lirola, Dalle Mura, Terzic, Maleh, Pulgar, Benassi, Nico Gonzalez, Kokorin, Sottil.

Poche emozioni nella prima frazione di gioco, un paio di buone giocate del neo acquisto Gonzalez (annullato anche un goal in fuorigioco), il secondo portiere Terracciano in evidenza con un paio di parate. Il caldo afoso condiziona pesantemente, gioco fermo nel cooling break per rifocillarsi.

Nella seconda frazione mister Italiano effettua 4 cambi, Ferrarini per Lirola, Gori per Kokorin, Castrovilli per Pulgar e Ranieri per Dalle Mura. I viola sono sfortunati, con una traversa di Castrovilli, e un palo di Gonzalez, l’argentino tra i migliori della squadra.

Dopo il secondo cooling break entrano i Primavera Munteanu e Agostinelli al posto di Pezzella e Gonzalez. Dalla distanza gran tiro di Sottil e altro palo, ci provano nella fase finale Agostinelli e Munteanu, con l’ultima conclusione di Sottil fermata dal portiere avversario che chiude il match a reti inviolate.

Come già accennato tra i migliori l’argentino Gonzalez, in evidenza il dribbling in velocità, la grinta, il suo esordio poteva già portare al goal, buona la prestazione del centrocampista Maleh, determinante con ottimi interventi Terracciano, che si conferma un ottimo secondo portiere. Un giocatore da inquadrare il russo Kokorin, fuori dagli schemi tattici e con una forma fisica precaria, così come Pulgar con pochi allenamenti dopo la Copa America.

Le partite del calcio d’estate, quelle di cui si discute al bar o sotto l’ombrellone, portano quesiti, perplessità, conferme, speranze e sogni di vedere un campione nella propria squadra, poi si torna alla realtà con quelle che contano davvero nella stagione ormai alle porte. Per la Fiorentina (data la sua posizione finale in classifica nella scorsa stagione) il primo impegno ufficiale parte con il 32esimo turno di Coppa Italia, al Franchi contro il Cosenza (squadra da poco riammessa in serie B) il prossimo venerdì 13 agosto, sfida scontata che non dovrebbe portare a sorprese. La prima di campionato, la settimana successiva, sarà un test avvincente e impegnativo all’Olimpico contro la Roma di Mourinho, due gare dal diverso significato ma nello stesso modo fondamentali da non sbagliare, perché chi ben comincia è a metà dell’opera.