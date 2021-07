Saluti da Moena

The Florence Post – Bloogger vi segue anche in vacanza. E soprattutto segue la Fiorentina, all’avvio di una nuova stagione piena di scommesse.

Come ormai d’abitudine, la preparazione prende il via sulle Dolomiti, in Val di Fassa. Ecco le nostre immagini che testimoniano delle prime lezioni di Italiano!

Il gruppo viene diviso in due, tra prima squadra e primavera, per acquisire metodi e tecniche del nuovo mister.

Crioterapia nel fiume Avisio, dopo le fasi in campo.

La punta di diamante, il campione consacrato, il bomber del futuro viola.

O no?