Sur mes cahiers d’écolier Sui miei quaderni di scuola

Sur mon pupitre et les arbres Sulla mia scrivania e sugli alberi

Sur le sable sur la neige Sulla sabbia, sulla neve

J’écris ton nom Scrivo il tuo nome

Sur toutes les pages lues Su tutte le pagine lette

Sur toutes les pages blanches Su tutte le pagine bianche

Pierre sang papier ou cendre Pietra, sangue, carta o cenere

J’écris ton nom Scrivo il tuo nome

Sur les images dorées Sulle immagini dorate

Sur les armes des guerriers Sulle armi dei guerrieri

Sur la couronne des rois Sulla corona dei re

J’écris ton nom Scrivo il tuo nome

Sur la jungle et le désert Sulla jungla e sul deserto

Sur les nids sur les genêts Sui nidi e sulle ginestre

Sur l’écho de mon enfance Sulla eco della mia infanzia

J’écris ton nom Scrivo il tuo nome

Sur les merveilles des nuits Sulle meraviglie della notte

Sur le pain blanc des journées Sul pane bianco delel giornate

Sur les saisons fiancées Sulle stagioni fidanzate

J’écris ton nom Scrivo il tuo nome

Sur tous mes chiffons d’azur Su tutti i miei panni azzurri

Sur l’étang soleil moisi Sullo stagno ammuffito dal sole

Sur le lac lune vivante Sul lago, luna vivente

J’écris ton nom Scrivo il tuo nome

Sur les champs sur l’horizon Sui campi, sull’orizzonte

Sur les ailes des oiseaux Sulle ali degli uccelli

Et sur le moulin des ombres E sul mulino delle ombre

J’écris ton nom Scrivo il tuo nome

Sur chaque bouffée d’aurore Su ogni soffio d’aurora

Sur la mer sur les bateaux Sul mare, sulle barche

Sur la montagne démente Sulla montagna pazza

J’écris ton nom Scrivo il tuo nome

Sur la mousse des nuages Sulla schiuma delle nuvole

Sur les sueurs de l’orage Sul sudore della burrasca

Sur la pluie épaisse et fade Sulla pioggia ispessita e blanda

J’écris ton nom Scrivo il tuo nome

Sur les formes scintillantes Sulle forme scintillanti

Sur les cloches des couleurs Sulle campane dei colori

Sur la vérité physique Sulla verità fisica

J’écris ton nom Scrivo il tuo nome

Sur les sentiers éveillés Sui sentieri risvegliati

Sur les routes déployées Sulle strade dispiegate

Sur les places qui débordent Sui luoghi che si estendono

J’écris ton nom Scrivo il tuo nome

Sur la lampe qui s’allume Sul lume che si accende

Sur la lampe qui s’éteint Su quello che si spegne

Sur mes maisons réunies Sulle mie case riunite

J’écris ton nom Scrivo il tuo nome

Sur le fruit coupé en deux Sulla frutta tagliata in due

Du miroir et de ma chambre Dello specchio e della mia stanza

Sur mon lit coquille vide Sul mio leto conchiglia vuota

J’écris ton nom Scrivo il tuo nome

Sur mon chien gourmand et tendre Sul mio cane ingordo e tenero

Sur ses oreilles dressées Sulle sue orecchie erette

Sur sa patte maladroite Sulla sua zampa maldestra

J’écris ton nom Scrivo il tuo nome

Sur le tremplin de ma porte Sulla soglia della mia porta

Sur les objets familiers Sugli oggetti familiari

Sur le flot du feu béni Sul tepore del fuoco benedetto

J’écris ton nom Scrivo il tuo nome

Sur toute chair accordée Su ogni carne concessa

Sur le front de mes amis Sulla fronte dei miei amici

Sur chaque main qui se tend Su ogni mano che si tende

J’écris ton nom Scrivo il tuo nome

Sur la vitre des surprises Sulla finestra delle sorprese

Sur les lèvres attentives Sulle labbra attente

Bien au-dessus du silence Ben al di sotto del silenzio

J’écris ton nom Scrivo il tuo nome

Sur mes refuges détruits Sui miei rifugi distrutti

Sur mes phares écroulés Sui miei fari crollati

Sur les murs de mon ennui Sui muri della mia noia

J’écris ton nom Scrivo il tuo nome

Sur l’absence sans désir Sull’assenza senza desiderio

Sur la solitude nue Sulla solitudine nuda

Sur les marches de la mort Sui passi della morte

J’écris ton nom Scrivo il tuo nome

Sur la santé revenue Sulla salute ritornata

Sur le risque disparu Sul rischio scomparso

Sur l’espoir sans souvenir Sulla speranza senza ricordi

J’écris ton nom Scrivo il tuo nome

Et par le pouvoir d’un mot E per il potere di una parola

Je recommence ma vie Io ricomincio la mia vita

Je suis né pour te connaître Sono nato per conoscere

Pour te nommer Per chiamarti con il tuo nome

Liberté. Libertà.

Paul Eluard, Poésie et vérité 1942 (raccolta clandestina)