Sapevate che oggi, 30 luglio, è la Giornata Mondiale dell’Amicizia?

La sua istituzione risale al 2011 quando è stata voluta dall’Organizzazione Mondiale delle Nazioni Unite.

Il suo obiettivo è quello di promuovere e diffondere lo spirito di solidarietà e condivisione tra le persone con lo scopo di prevenire l’insorgere di ulteriori conflitti bellici.

Secondo l’ONU, esistono molte teorie scientifiche in gradi di affermare come l’amicizia tra persone e popoli possa condurre alla pace ed alla stabilità, migliorando la sicurezza internazionale.

E’ proprio grazie al sentimento di amicizia, infatti, che due persone riescono a superare ogni forma di diffidenza o di sospetto, concretizzando una forma di rapporto relazionale fidato e corretto.

Pertanto, le Nazioni Unite hanno voluto istituire una giornata che promuovesse esattamente i valori di tolleranza e fratellanza, per cercare di ottenere un mondo migliore da vivere per noi tutti .

Purtroppo, ancora oggi, sono tante le guerre ed i conflitti che sconvolgono il nostro Pianeta, il più delle volte generate unicamente da incomprensioni o provocate da atti di prepotenza e odio, coltivati nel tempo: in un contesto ancora così problematico, tutti quanti noi dovremmo dunque apprezzare e coltivare sentimenti nobili e importanti come l’ Amicizia, pilastro fondamentale su cui fondare la pace tra i popoli.

Inevitabilmente dunque, il nostro brano di oggi non può altro che essere una splendida canzone, creata appunto per esprimere in musica questo magnifico sentimento: scritta nel 1982 da Burt Bacharach e Carole Bayer Sager, originariamente registrata da Rod Stewart per la colonna sonora del film Night Shift (titolo italiano: Turno di notte), That’s What Friends Are For fu resa famosa soprattutto per la cover del 1985, realizzata da Dionne Warwick in collaborazione con Gladys Knight, Elton John e Stevie Wonder.

Uno straordinario gruppo di artisti che, di fatto, pure nella vita al di fuori degli studi di registrazione, erano realmente buoni amici.

I proventi del brano furono interamente devoluti ad una fondazione statunitense per la ricerca sull’AIDS.

A come Altruismo, A come Amore, A come Aiuto, in altre parole: A come Amicizia !

Per quest’oggi almeno… non dimentichiamo!