Non era ancora nata la RAI e già aveva indovinato il suo primo format. Del resto, non era difficile in un paese che dagli albori del ventesimo secolo viveva di calcio e di pochi altri sport. La Radiotelevisione italiana cominciò ufficialmente le sue trasmissioni il 3 gennaio 1954. La Domenica Sportiva aveva mandato in onda la sua prima puntata sperimentale l’11 ottobre 1953. Il primo storico servizio della DS (come sarebbe stata affettuosamente e semplicemente chiamata in epoca moderna) riguardò una partita di campionato giocata quel giorno, Inter – Fiorentina, un derby svedese, vinsero i nerazzurri con due reti di Skoglund contro una viola di Gren.

L’attualità incombeva, e per gli italiani l’attualità comprendeva senz’altro, anzi faceva la parte del leone lo sport. Quell’anno di grazia 1954 si giocavano i mondiali di calcio in Svizzera. Non sarebbe stato un torneo di soddisfazione per la nostra Nazionale, eliminata dai padroni di casa al primo turno, ma per la prima volta gli ascoltatori divennero spettatori, potendo seguire gli incontri comodamente seduti sul divano del salotto di casa o su una sedia del Bar Sport locale, come se fossero allo stadio.

La Domenica Sportiva portò il campionato di calcio, i campionati degli altri sport e tutte le competizioni nazionali ed internazionali in quel salotto di casa, nella notte italiana rischiarata da una luce blu (come avrebbe cantato Renzo Arbore) fino ad allora sconosciuta e da allora in poi irrinunciabile. Indovinata fin dal principio fu anche la sua collocazione, ultima trasmissione del palinsesto domenicale prima della chiusura dei programmi (all’epoca il canale unico della RAI cessava le trasmissioni a mezzanotte, innalzando il celebre monoscopio). In attesa di vedere i servizi (altrimenti detti riflessi filmati) che raccontavano le imprese domenicali dei propri beniamini sportivi, gli italiani assicuravano l’audience a qualsiasi programma andasse in onda prima.

Per una decina d’anni, fino grossomodo al 1965, la Domenica Sportiva fu soprattutto un notiziario. Dalla metà degli anni sessanta diventò un rotocalco, con ospiti in studio e approfondimenti. Promotore di questa innovazione decisiva fu il primo di una serie di conduttori di grande nome scelto dalla RAI nel suo immenso serbatoio professionale, Enzo Tortora, che già allora si contendeva il titolo di numero uno con Mike Bongiorno, il quale si stava specializzando altrimenti nei telequiz.

Altra innovazione importante e quanto mai bene accolta fu la moviola, la tecnica di slow motion, o ralenti per chi preferisce il francese, con cui venivano fatte rivedere le azioni importanti delle partite di calcio che si sospettava viziate da falli e scorrettezze dei giocatori. Gli italiani scoprirono un gusto per la polemica che fino ad allora non avevano potuto sostanziare. La moviola portò ad una rivoluzione nel mondo del calcio, costringendo perfino arbitri di alto livello come il celebre Concetto Lo Bello a riconoscere pubblicamente i propri errori, cosa impensabile fino a quel momento.

Sacerdoti di questa nuova macchina della verità si affermarono giornalisti emergenti come Carlo Sassi (coadiuvato dal fido montatore Heron Vitaletti) e Bruno Pizzul, che un giorno avrebbe ereditato il microfono più ambito, quello che era stato di Nicolò Carosio e che in quel momento era di Nando Martellini. Era la Domenica Sportiva di Alfredo Pigna, un altro grande professionista che avrebbe dato alla trasmissione i principali connotati che ha conservato per lungo tempo fino ai giorni nostri.

La DS non aveva avuto concorrenti tra le altre testate giornalistiche di alcun genere fino alla metà degli anni settanta. Nel 1974 ci fu la celebre sentenza della Corte Costituzionale che liberalizzava le trasmissioni via etere, sia radio che televisive. Nel 1976 la Rai guadagnò la terza rete ma perse il suo monopolio, e la Domenica Sportiva diventò a cura della redazione sportiva del TG1, con tanto di capo-redattore, l’anchor man della notte della conquista della luna Tito Stagno.

Nacquero concorrenti anche in seno all’azienda, come SportSette condotto da Guido Oddo e Bruno Pizzul sulla rete 2. Ma la Domenica Sportiva mantenne il suo ruolo di prestigio e di preminenza fino agli anni ottanta ed al rilancio in grande stile con personaggi come la cestista Mabel Bocchi, Aldo Giordani e Adriano De Zan redattori storici di sport popolari come basket e ciclismo, il giornalista scrittore Gianni Brera e soprattutto il compianto Beppe Viola, spalla cultural sportiva di Brera come Cochi lo era di Renato, primo caso di giornalista RAI deceduto in servizio, la sera del 17 ottobre 1982 mentre montava le immagini di Inter – Napoli. La DS aveva da poco celebrato il suo ventinovesimo compleanno, e già perdeva uno dei suoi interpreti migliori.

Il resto è storia recente. Dopo Italia 90, per far fronte anche alla concorrenza delle ormai affermate TV commerciali, la RAI si riorganizzò creando la Testata Giornalistica Sportiva, in seguito denominata Rai Sport, a cui da allora è affidata la redazione della trasmissione più importante e più storica tra quante si occupano di eventi sportivi.

Con l’avvento di Paola Ferrari alla conduzione, la trasmissione ha assunto la veste che ha conservato fino ad oggi. E che malgrado l’ulteriore concorrenza delle pay per view TV continua a rimanere l’appuntamento domenicale imprescindibile, quello che chiude i programmi e consegna le immagini della domenica sportiva italiana ai sogni d’oro dei telespettatori.

