Vivere fino a 150 anni, sempre che poi si abbia tutta questa voglia di arrivarci!

È notizia di questi giorni che alcuni studi espressamente svolti nell’ambito di questa ricerca, ipotizzano questa età come la soglia oltre la quale il nostro organismo non sarebbe più in grado di mantenere l’equilibrio biologico. Si parla di dynamic organisms state indicator (Dosi), un parametro che calcola la capacità dell’uomo di mantenere l’omeostasi, ovvero di resistere al deperimento. I ricercatori hanno prelevato campioni di sangue da oltre 70.000 partecipanti di età fino a 85 anni e hanno esaminato i cambiamenti nelle cellule del sangue. Secondo questo calcolo la resistenza all’invecchiamento e alla morte non può andare oltre i 150 anni.

Ma in quanto tempo riusciremo a raggiungere questo ambizioso traguardo? Se calcoliamo il progresso medico e quanto si allungano le aspettative di vita, in circa 3 secoli potremmo arrivare a 150 anni. Ma ci pensate…. 150 anni!

Immediatamente mi sono tornate alla mente le scene di un film: vi ricordate di Cocoon – L’energia dell’universo? Ecco, proprio quel film, tratto dal romanzo di David Saperstein e diretto da un ormai adulto Ron Howard, nel lontano 1985.

Vincitore di ben due premi Oscar, la sua trama fantastica esattamente su questo, ciò a cui l’uomo aspira da sempre: scoprire l’Elisir di Lunga Vita.

La storia raccontava di alieni buoni che arrivavano sulla Terra in incognito per recuperare dei loro compagni lasciati indietro, i quali erano custoditi all’interno di bozzoli situati sul fondo dell’oceano. Durante il recupero dei bozzoli, questi venivano tenuti nella piscina di una proprietà affittata per l’occasione dal leader degli alieni, interpretato da Brian Dennehy, ignaro che la piscina era frequentata in segreto da un gruppetto di ospiti di una vicina casa di riposo, i quali in breve scopriranno le incredibili capacità curative e rigeneranti dei bozzoli. Ben presto la presenza degli alieni sarà rivelata, prima al proprietario della barca, che sta aiutando gli alieni nel recupero e poi ai vecchietti la cui improvvisa e miracolosa “arzillitudine” sarà notata dagli altri ospiti della casa di riposo. Con i bozzoli indeboliti e non in grado di affrontare un viaggio fino al loro pianeta natale, gli alieni decideranno di ripartire lasciando i loro compagni al sicuro sul fondo dell’oceano, portando invece con loro nello spazio alcuni degli ospiti della casa di riposo.

Insomma, Cocoon è stata una delle tante favole scritte per il cinema sulla vecchiaia, ambientata nella nostra società opulenta e sulla nostra condizione umana: un film che, a distanza di ben 36 anni dalla sua uscita, è ancora capace di farci passare due ore piacevoli, pur riflettendo sui temi scottanti della nostra vita.

Nelle nostre società si vive sempre più a lungo, ed è stata una scelta vincente quella dell’umanità di puntare sulla quantità di vita. Per un bambino che nasce, fino ad oggi si è parlato di una speranza di vita di 100 anni. Adesso, stiamo andando addirittura oltre.

Ma io mi chiedo: sarà così giusto osare tanto? Perché purtroppo, alla quantità non corrisponde sempre una qualità di vita che permetta alle persone di vivere così a lungo anche in buona salute e in modo produttivo. Spesso gli anziani, come Art, Ben e Joe ( i protagonisti di Cocoon), sono vecchi nel fisico, ma hanno ancora una mente giovane. Per questo accettano male le limitazioni che il corpo impone loro, al punto tale da ritenere che la soluzione al problema non possa essere umana: ecco perché i bozzoli diventano una nuova versione del tanto agognato elisir di lunga vita – come già accennavamo in principio- impossibile da trovare sulla Terra.

Cari miei, lasciatemelo dire: l’immortalità non appartiene a questo mondo: anche nelle fiabe, per ottenerla bisogna sempre pagare un salato prezzo, che spesso equivale a rinunciare alla nostra umanità.

È giusto secondo voi? Anche il film poneva la medesima domanda ma concedeva due risposte. Così, per il gruppo di anziani che lasceranno la Terra il prezzo da pagare sembrerà giusto e invece, coloro che decideranno di non partire, avranno accettato la propria condizione umana di esseri mortali e limitati: infondo, come avrà a dire uno dei protagonisti, «La mia casa è questa, il mio posto è qui».

In altre parole, all’insaputa dello sceneggiatore e del regista, questo film annunciò, già nel 1985, dei quesiti morali attuali e importanti, quesiti che ci dobbiamo ancora porre di fronte ai nuovi traguardi delle biotecnologie: fino a che punto è giusto manipolare il corpo umano per allungare la vita? E, se l’immortalità è raggiungibile solo spogliandoci della nostra umanità, è giusto ambire ad un tale traguardo? Troveremo L’elisir di lunga vita impiantando nel nostro corpo congegni avveniristici? L’empatia è un sentimento che gli esseri umani imparano appena nascono proprio perché sono mortali: se non fossimo destinati a morire, non conosceremmo neppure la sofferenza, e senza sofferenza non è possibile capire il dolore.

Cocoon, come tutti i buoni film di fantascienza, pose dunque alcuni interrogativi inquietanti e molto affascinanti ma forse, noi dovremmo limitarci a seguire la tradizione: interrogarci sul nostro futuro, esprimere le nostre più profonde aspirazioni e quindi, rispettare la più inquietante paura del genere umano, un po’ da protagonisti, un po’ da spettatori. Perché in questo si affida l’energia del nostro piccolo, grande, Universo.

Cliccate qui per riascoltare la colonna sonora del film ( musiche di James Horner):

Cocoon Soundtrack HD – End Credits