Escursioni viola sulle Dolomiti

Prosegue nel ritiro la preparazione della squadra gigliata. Mister Italiano inizia a dare le prime indicazioni al gruppo che si posiziona a cerchio. Per proseguire nel rituale torello e partitella. Richiama ora l’uno ora l’altro giocatore per un pressing offensivo. I primi goal e belle giocate vengono applauditi dai tifosi presenti al Benatti, che anche nei giorni feriali non sono pochi. Cori all’ingresso per il mister Italiano.

Come spesso avviene in montagna, gli acquazzoni violenti ed improvvisi con tanto di grandine costringono a sospendere l’allenamento ed a svolgerlo in due fasi, nel pomeriggio.

In gruppo si rivede il russo Sasha Kokorin, acquistato nel mercato invernale, e che finora abbiamo visto in campo solo per pochi minuti. Potrebbe essere utile nel modulo di Italiano?

Aggregato alla squadra il centrocampista con cittadinanza marocchina il ventiduenne Youssef Maleh, nato a Castel San Pietro nell’imolese in provincia di Bologna, in prestito nella scorsa stagione al Venezia. Buone le sue prestazioni che hanno contribuito a riportare la squadra lagunare nella massima serie. Sta mostrando doti tecniche ed un gran sinistro.

Anche José Callejon può avere una nuova chance per mettersi in evidenza, e sembra poter ritornare a competere per un posto da titolare dopo una stagione non brillante.