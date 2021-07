Così parlò Joe Barone

Proseguono anche gli allenamenti dei portieri. Quest’anno il preparatore dello staff del neo tecnico Italiano é Angelo Porracchio. Dietro la porta spunta uno striscione per Alessandro Rialti, giornalista fiorentino recentemente scomparso, sempre al fianco della squadra viola e della tifoseria.

Come di consueto come in ogni ritiro dopo la seduta del mattino in sala stampa i giocatori viola si sottopongono alle domande dei giornalisti. In ordine cronologico, giovedì il turno di Riccardo Sottil. A seguire Riccardo Saponara e Jack Bonaventura.

Nella seduta pomeridiana di inizio week end i viola iniziano l’allenamento sulla parte tecnica, seguito dalla classica partitella. La tribuna del centro sportivo Benatti si riempie di tifosi viola, oltre 500 persone. Tanti cori per mister Italiano, portaci in Europa quello più gettonato.

Alla vigilia della seconda amichevole della domenica contro la Polisportiva C4 Foligno (la prima disputata martedì 20 luglio contro SV Ostermunchen e vinta per 7 a 1 dai viola), arriva la Curva Fiesole con i gruppi più rappresentativi. Cori fumogeni e petardi all’ingresso in campo della squadra. Al coro dedicato a Davide Astori i giocatori interrompono la partitella per unirsi agli applausi del pubblico.

Al termine della sessione pomeridiana.. Il DG Joe Barone chiama a raccolta squadra tecnico e staff sotto la tribuna dove sono collocati I gruppi della Fiesole che hanno sottolineato l’appoggio e il sostegno per la prossima stagione. Ma anche lo spirito di appartenenza, con la consapevolezza che ognuno metta in campo il massimo di sé con convinzione e dedizione verso la maglia viola. Una ripartenza comune, lasciando alle spalle due stagioni deludenti.

Inizia cosi l’anno zero della nuova Fiorentina.