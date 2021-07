Addio alla regina della Tv italiana

Quest’oggi, l’Italia ha perso una delle sue icone più intelligenti, gradevoli ed eleganti. La scomparsa di Raffaella Carrà, per quelli della mia generazione è davvero un pezzo di vita che se ne va. Addio dunque alla nostra amata Raffaella, regina della tv.

La grande artista televisiva si è spenta questo pomeriggio. Aveva 78 anni.

Con quel caschetto biondo che la rese una diva, la Carrà seppe trovare il modo di piacere a tutti, ma proprio tutti, dai grandi ai piccini. Nella sua lunghissima carriera ha calcato il palco come showgirl, cantante, ballerina, attrice, conduttrice televisiva, radiofonica e pure autrice televisiva, divenendo un’icona della musica ma anche della televisione italiana e riscontrando grandi consensi pure all’estero, soprattutto in Spagna.

«Si è spenta alle ore 16.20 di oggi, dopo una malattia che da qualche tempo aveva attaccato quel suo corpo così minuto eppure così pieno di straripante energia», abbiamo letto nel comunicato diffuso dalle agenzie.

Una forza inarrestabile la sua, che l’ha imposta ai vertici dello star system mondiale, una volontà ferrea che fino all’ultimo non l’ha mai abbandonata, facendo si che nulla trapelasse della sua profonda sofferenza. L’ennesimo gesto d’amore verso il suo pubblico e verso coloro che ne hanno condiviso l’affetto, affinché il suo personale calvario non avesse a turbare il luminoso ricordo di lei.

Donna fuori dal comune eppure dotata di spiazzante semplicità, non aveva avuto figli ma di figli – diceva sempre lei – ne aveva a migliaia, come i 150 mila fatti adottare a distanza grazie ad Amore, il programma che più di tutti le era rimasto nel cuore.

Nata a Bologna il 18 giugno 1943 come Raffaella Maria Roberta Pelloni, fu subito apprezzata nell’ambiente artistico per le sue doti innate di ballerina e cantante. E così, dopo il debutto in televisione in Tempo di danza (1961) al fianco di Lelio Luttazzi, seguì la commedia musicale Scaramouche (1965): nel 1970 approdò a Canzonissima, divenendo nota al grande pubblico.

Ben presto la Carrà fu riconosciuta come la prima showgirl del piccolo schermo in bianco e nero. Notevole successo ottenne anche nel 1984 con Pronto, Raffaella, che raggiunse ascolti straordinari per la fascia meridiana. Conduttrice di Domenica in (1986) sempre per la Rai, nel 1987 passò per un breve periodo a Canale 5, per poi tornare nel 1991 a Raiuno con la trasmissione Fantastico 12. Dopo una parentesi di quattro anni a Madrid, dove portò il programma Hola Raffaella per la televisione spagnola, rientrò in Italia nel 1995 riproponendosi con successo in Carramba! Che sorpresa! (1995-97 e 2002), trasmissione ispirata al varietà britannico Surprise, surprise. Nella sua vita professionale, ha continuato a raccogliere consensi, impegnandosi in trasmissioni che ha sempre portato al successo: come Amore, il programma dedicato alle adozioni a distanza del 2006.

Nel 2013 e poi anche nel 2019 è tornata a calcare il palcoscenico del piccolo schermo su Raidue come coach del talentshow The Voice of Italy. E possiamo continuare a ricordarla ancora, perfino con il suo ultimo successo, ottenuto lo scorso anno con il programma A raccontare comincia tu.

Adesso, invece, tutto è finito: la staffetta è passata di mano, e siamo noi quelli che di lei dovranno continuare a raccontare in questo mondo. Ma sicuramente Raffaella non metterà tempo in mezzo: ovunque sia adesso … « ballerà, ballerà senza respiro, ballerà ballerà da capogiro… ballerà, ballerà, si inventerà un passo…che farà così. Con un pizzico di nostalgia…Che magia!»

Grazie grande Raffa, addio!

Cliccate qui per ascoltare il brano del giorno: Ballo ballo – testo e canzone di Raffaella Carrà.

