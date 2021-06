In ricordo del grande Odoardo

Pochi giorni fa, Firenze ha ricordato il suo più grande chansonnier: una targa nella casa di via Santo Spirito dove era nato e una messa alle Porte Sante, hanno riacceso nei cuori dei fiorentini la memoria di Odoardo Spadaro.

Era il 3 febbraio di un lontanissimo 1934 quando Spadaro, in tournee a Montevideo, di fronte a una platea di italiani emigrati in cerca di fortuna, veniva acclamato dai suoi connazionali come un eroe. Nel mentre, una ragazzina lo avvicinava e gli dava un bacio sulla guancia, sussurrandogli: «Porti questo bacione a Firenze quando ci ritorna».

Una folgorazione. Odoardo sale sul transatlantico che lo riporta in Europa e dietro la sua carta di bordo trascrive quella frase, per poi accompagnarla con le note del suo pianoforte. Nasce così La porti un bacione a Firenze, inno senza tempo di amore per la nostra città la quale, a sua volta, lo consacra come un poeta, in note e parole.

A 56 anni dalla sua morte, Firenze gli ha reso omaggio apponendo in via Santo Spirito una targa per ricordare che lì nacque un bimbo coi riccioli biondi che prese il nome dal suo defunto nonno e che poi divenne il cantautore e attore che, con le sue note e con la sua voce, riuscì a portare Firenze nel mondo.

E Spadaro ha davvero promosso la nostra città, restando nel cuore di tutti, anche di tanti giovani che dal suo esempio traggono, ad oggi, entusiasmo e professionalità. Del resto, è innegabile il fatto che in queste note tutte toscane, nel nostro vernacolo, nella nostra tradizione, ci sia ancora tanta bellezza.

Una bellezza con la quale Firenze ci ha insegnato che, nella storia, è possibile una rinascita anche nei periodi più bui. E Spadaro ne fu il precursore, segnando il passaggio dal cinema muto al sonoro e scrivendo la storia del varietà. A Parigi, poi, affiancò i grandi fantasisti, stupendo tutti, presentandosi in scena su una bicicletta con sopra montato un pianoforte.

Suo anche il merito di avere realizzato il primo videoclip della storia , con il brano Ninna nanna delle dodici mamme, del 1930.

E con questo suo piccolo grande gioiello, anche noi, nel nostro piccolo, lo ricordiamo.

Ciao Odoardo !

Cliccate qui di seguito per ascoltare il brano

Ninna nanna delle dodici mamme